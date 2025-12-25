Ramos Arizpe: Dinolandia, Aqua Ramos y el Museo de Historia registran alta afluencia de visitantes
Estos espacios fortalecieron el turismo familiar, educativo y cultural del municipio
Durante el presente año, Dinolandia, Aqua Ramos y el Museo de Historia de Ramos Arizpe registraron una afluencia significativa de visitantes, lo que fortaleció el turismo familiar, educativo y cultural del municipio, además de proyectar a la ciudad a nivel estatal, nacional e incluso internacional.
Dinolandia se consolidó como uno de los espacios recreativos preferidos por las familias ramosarizpenses y de la región. A lo largo del año, el parque recibió a más de 160 mil visitantes provenientes de distintos municipios de Coahuila y de otras entidades del país, cumpliendo su objetivo de ofrecer un entorno donde la diversión se combina con el aprendizaje y la convivencia familiar.
En tanto, Aqua Ramos vivió en 2025 su primera temporada tras la reapertura, con una respuesta positiva por parte del público. Entre los meses de abril y octubre, el parque acuático registró 27 mil 586 visitantes, entre familias locales, turistas nacionales e incluso visitantes internacionales, lo que refleja el interés y la aceptación que ha tenido este proyecto recreativo en su nueva etapa.
En el ámbito cultural, el Museo de Historia de Ramos Arizpe se reafirmó como un referente turístico y educativo al recibir cerca de 64 mil visitantes durante el año. El recinto ofrece un recorrido integral por la evolución del municipio a través de cinco salas temáticas dedicadas a la paleontología, la arqueología, los orígenes de la industria y los personajes que han marcado la historia local.
Entre las actividades más destacadas del museo se encuentra la Exposición de Estampillas Postales “Dinosaurios y Reptiles”, inaugurada el 4 de noviembre de 2025, así como las exposiciones permanentes El carro explotado y El tren reciclado, que continúan posicionándose como ejemplos de innovación, sustentabilidad y creatividad.
Asimismo, la oferta educativa del museo se fortaleció con recorridos guiados, actividades didácticas y contenidos digitales, acercando a niñas, niños y jóvenes al conocimiento de la historia y el patrimonio de Ramos Arizpe, y consolidando estos espacios como motores clave del turismo y la educación en el municipio.