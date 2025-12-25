Ramos Arizpe: Dinolandia, Aqua Ramos y el Museo de Historia registran alta afluencia de visitantes

Durante el presente año, Dinolandia, Aqua Ramos y el Museo de Historia de Ramos Arizpe registraron una afluencia significativa de visitantes, lo que fortaleció el turismo familiar, educativo y cultural del municipio, además de proyectar a la ciudad a nivel estatal, nacional e incluso internacional.

Dinolandia se consolidó como uno de los espacios recreativos preferidos por las familias ramosarizpenses y de la región. A lo largo del año, el parque recibió a más de 160 mil visitantes provenientes de distintos municipios de Coahuila y de otras entidades del país, cumpliendo su objetivo de ofrecer un entorno donde la diversión se combina con el aprendizaje y la convivencia familiar.

En tanto, Aqua Ramos vivió en 2025 su primera temporada tras la reapertura, con una respuesta positiva por parte del público. Entre los meses de abril y octubre, el parque acuático registró 27 mil 586 visitantes, entre familias locales, turistas nacionales e incluso visitantes internacionales, lo que refleja el interés y la aceptación que ha tenido este proyecto recreativo en su nueva etapa.