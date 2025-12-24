Vecinos reconocen mejoras en el servicio de agua potable en Ramos Arizpe tras entrega del pozo Minerva 2

Vecinos de diversas colonias de Ramos Arizpe expresaron su agradecimiento y reconocimiento al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por las acciones emprendidas para mejorar el servicio de agua potable, una de las principales preocupaciones de la actual administración municipal.

Habitantes de sectores como Analco, Villasol, Cactus, Valle Poniente, Santos Saucedo y Parajes del Valle coincidieron en que, durante la presente administración, se han registrado avances significativos en el abasto, presión y continuidad del suministro, lo que ha impactado positivamente su calidad de vida.

En este contexto, destacaron la puesta en marcha del nuevo pozo de agua Minerva 2, entregado por el alcalde este martes 23 de diciembre.

“El servicio era variado en distintos días y ahora es mucho más constante. Se nota que el alcalde sí está atendiendo este problema”, señaló María Elena Rodríguez, vecina de la colonia Analco.

Por su parte, José Luis Hernández, habitante de la colonia Cactus, resaltó las obras de rehabilitación en la red hidráulica. “Hoy vemos cuadrillas trabajando, nuevos pozos, tuberías nuevas y respuestas más rápidas”, comentó.

Los vecinos también reconocieron la coordinación entre el Ayuntamiento y la empresa Emas, así como la inversión destinada a infraestructura hidráulica, mantenimiento de pozos y reparación de líneas dañadas, lo que ha permitido reducir fallas y mejorar el servicio en distintos puntos de la ciudad.

Laura Martínez, de la colonia Santos Saucedo, subrayó que “el agua es una necesidad diaria y que hoy tengamos mejoras reales habla de un gobierno que escucha y trabaja”.

Las autoridades municipales reiteraron que los trabajos continuarán en más colonias, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y suficiente para toda la población, reafirmando el compromiso de la administración de atender una de las demandas más sentidas de la ciudadanía.