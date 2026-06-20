Ramos Arizpe: en tiempos de prisas, Alfonso Rábago apuesta por estar presente en la vida de sus hijos

Mientras las jornadas laborales parecen extenderse cada vez más y muchas familias enfrentan el reto de encontrar tiempo para convivir, Alfonso Rábago Samperio ha procurado que el trabajo no lo aleje de la vida de sus tres hijos. A sus 47 años, Alfonso divide sus días entre la familia y la operación de un restaurante en la zona centro de Ramos Arizpe. Junto con su esposa, Gabriela, ha construido una dinámica familiar en la que la presencia en la vida de sus hijos ocupa un lugar central. “Mi familia la constituimos mi esposa, Gabriela, y mis tres hijos: Alfonso, de 13; Santiago, de 11, y Fernando, de 9. Los tres varones, los tres muy inquietos”, relata.

Para él, la paternidad representa una de las experiencias más significativas de su vida. “Ha sido la oportunidad más grande que me ha dado la vida de conocer el amor incondicional. A un hijo lo amas con todo y contra todo y a favor de todo, es decir, no he encontrado un motivo que me impida o que me haga menguar ese amor, o sea, es incondicional totalmente”. UNA FELICIDAD LARGAMENTE ESPERADA La llegada de su primer hijo estuvo precedida por momentos difíciles para la familia. “Mi vida en ese aspecto cambió drásticamente, porque habíamos intentado y teníamos dos pérdidas antes de que llegara Alfonso, que es el mayor, y cuando él llegó, la felicidad fue total. No solo en el núcleo de nosotros, sino toda la familia extendida. Fue un gran suceso”. Con el paso de los años llegaron también Santiago y Fernando, completando una familia que hoy gira alrededor de la convivencia y el acompañamiento mutuo. “Cuando se completó el equipo, la verdad es una alegría inmensa. Una gran oportunidad de regresarle a la vida un poco de lo que dieron tus padres en ti”. HACER ESPACIO PARA LO IMPORTANTE Ser propietario de un restaurante implica largas jornadas y responsabilidades constantes. Alfonso reconoce que no siempre es sencillo encontrar el equilibrio. “Es difícil, porque sí el negocio es demandante y sí hay espacios de... hay cierta sensación de ausencia en algunos momentos, de que quisieras estar con ellos”. Sin embargo, asegura que la familia ha encontrado formas de mantenerse unida. “Afortunadamente, en la dinámica familiar nos hemos acoplado bien y tenemos muchos momentos de unión, de disfrutar entre todos, y los exprimimos al máximo”. Entre esos momentos destacan las actividades escolares y los partidos de futbol que dos de sus hijos juegan cada fin de semana, una actividad que procura acompañar siempre que es posible.

“Queremos estar ahí también siempre presentes en los juegos, hacemos el espacio, a veces le toca uno, a veces al otro; pero por lo general vamos los dos”. Además, la convivencia también se construye en instantes sencillos. “Como familia tenemos muy dada la costumbre de hacer un momento: de alguna película, de algún video, de algún libro que leamos juntos”. ESCUCHAR ANTES QUE HABLAR Más allá de asistir a eventos o compartir actividades, Alfonso considera que una de las claves de la paternidad está en la comunicación. “Siempre hay pláticas, siempre es saber qué les preocupa”. Incluso en preocupaciones que a los adultos podrían parecer menores. “A esas edades a veces parecen las preocupaciones muy vanas, muy pequeñas, pero son muy importantes, porque son las grandes preocupaciones que van a tener durante toda su vida”. Para fortalecer ese vínculo, procura generar espacios individuales con cada uno de sus hijos. “Buscamos darle a cada quien su momento de plática, de confianza, de charla, de desahogo”. La paternidad también ha significado renunciar temporalmente a algunas actividades personales. “A mí me gustaba mucho el baloncesto, me gusta mucho la lectura y la escritura. No hay tiempo para todo”. Durante varios años dejó de lado algunas de esas aficiones para dedicar más tiempo a sus hijos. “Son cosas que vas dejando por en pro de estar con ellos y de de aprovechar el tiempo más en comunidad con ellos”. LA FAMILIA, UNA PRIORIDAD En una época en la que muchas personas sienten que el tiempo nunca alcanza, Alfonso considera que la convivencia familiar depende, en gran medida, de las prioridades de cada persona. “Cada vez hay menos tiempo para todo. Vivimos en una vida muy rápida, se ha vuelto vertiginosa, por decir lo menos. Sin embargo, yo creo que es una cuestión de prioridades. Cuando tu prioridad es la familia, forzosamente le das el tiempo”.

Al ser cuestionado sobre qué consejo daría a otros padres, su respuesta fue inmediata: “Escuchar”. Y agregó: “Hay que escucharlos (...) les das validez a sus emociones, a sus preocupaciones, a sus alegrías”. Al pensar en cómo le gustaría ser recordado por sus hijos, Alfonso resume su deseo en una idea sencilla: “Que me recuerden siempre con una sonrisa, como un aliado”.

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