Ramos Arizpe es líder en empleo y seguridad en Coahuila, afirma Alcalde

Tomás Gutiérrez Merino destaca el compromiso municipal de ofertar empleos y atraer nuevas inversiones

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, presentó un balance positivo en materia de inversión y desarrollo, destacando que el municipio se consolida como el líder estatal en la generación de empleo formal. Sus declaraciones se realizaron durante la Feria del Empleo, en la que se ofertaron 2 mil 500 vacantes para la población.

Gutiérrez Merino señaló que su administración trabaja más allá de la prestación de servicios básicos, enfocándose en una planeación integral que impulse el bienestar y la calidad de vida de los ramosarizpenses. En este sentido, resaltó la importancia de fortalecer la educación y promover empleos dignos, especialmente para los jóvenes.

“Con esta feria del empleo, en la que participan 70 empresas y se ofertan 2,500 puestos, seguimos impulsando oportunidades laborales para nuestra gente”, afirmó el edil.

Asimismo, el Alcalde reafirmó el compromiso de traer las mejores empresas a Coahuila para que se consoliden en Ramos Arizpe, ofreciendo a los inversionistas facilidades para el mejor acceso y vialidad.

“En la Región Sureste somos los número uno (en materia de empleos) y Ramos Arizpe está como la como la ciudad número uno de Coahuila, más segura”, expuso el edil.

Gutiérrez Merino añadió que esta seguridad es un factor clave que fomenta la llegada de personas, garantizando empleos que se encuentran entre “los mejor pagados a nivel nacional”.

Sobre la infraestructura, el nuevo vuelo a la Ciudad de México impulsará el aeropuerto, que generará empleos y propiciará el crecimiento de hoteles y plazas comerciales.

De igual forma, el alcalde resaltó que la seguridad seguirá reforzándose con tecnología: “Ya le estamos sacando el jugo a ese C2 y pues bueno, se va a seguir. No hemos tenido problemas fuertes”. Además anunció la instalación de cámaras que serán parte de este sistema de seguridad en los ejidos de Paredón e Hipólito para principios de diciembre.

Finalmente, Gutiérrez Merino informó que el municipio habilitó un centro de acopio en la Presidencia Municipal para apoyar a las familias afectadas por las recientes lluvias en Veracruz, invitando a la ciudadanía a sumarse a esta causa solidaria.

