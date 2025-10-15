Llevan beneficios del programa ‘Tú Decides’ al ejido San Martín del Doce en Ramos Arizpe

Con una inversión de 250 mil pesos, los Gobiernos Estatal y Municipal de Ramos Arizpe llevaron beneficios directos a las familias del ejido San Martín del Doce a través del programa “Tú Decides”, mediante el cual se entregó material para la construcción de baños en los hogares de 15 familias, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y fortalecer la infraestructura básica de la comunidad.

Durante la jornada, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta acción forma parte del compromiso compartido con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para continuar apoyando al campo con obras que promuevan la autosuficiencia y el bienestar de sus habitantes.

“Para esta administración es una prioridad apoyar a quienes día a día trabajan la tierra. Con el respaldo de Manolo Jiménez estamos cumpliendo con hechos, llevando progreso y bienestar a cada ejido”, subrayó el edil.

En el evento se distribuyó cemento, block, varilla, tinacos, sanitarios y materiales complementarios, garantizando que los pobladores puedan construir espacios más dignos y disponer de servicios sanitarios adecuados, una necesidad básica en muchas comunidades rurales del municipio.