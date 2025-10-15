Llevan beneficios del programa ‘Tú Decides’ al ejido San Martín del Doce en Ramos Arizpe
Los Gobiernos Estatal y Municipal de Ramos Arizpe entregaron materiales para la construcción de baños
Con una inversión de 250 mil pesos, los Gobiernos Estatal y Municipal de Ramos Arizpe llevaron beneficios directos a las familias del ejido San Martín del Doce a través del programa “Tú Decides”, mediante el cual se entregó material para la construcción de baños en los hogares de 15 familias, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida y fortalecer la infraestructura básica de la comunidad.
Durante la jornada, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta acción forma parte del compromiso compartido con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para continuar apoyando al campo con obras que promuevan la autosuficiencia y el bienestar de sus habitantes.
“Para esta administración es una prioridad apoyar a quienes día a día trabajan la tierra. Con el respaldo de Manolo Jiménez estamos cumpliendo con hechos, llevando progreso y bienestar a cada ejido”, subrayó el edil.
En el evento se distribuyó cemento, block, varilla, tinacos, sanitarios y materiales complementarios, garantizando que los pobladores puedan construir espacios más dignos y disponer de servicios sanitarios adecuados, una necesidad básica en muchas comunidades rurales del municipio.
Gutiérrez Merino explicó que el programa “Tú Decides” nació como una política pública enfocada en escuchar directamente a la ciudadanía rural, atendiendo sus necesidades reales y no decisiones impuestas desde los escritorios.
“Este programa nació para que las decisiones vengan del campo, no del escritorio. Nadie mejor que la propia gente sabe qué obra les cambia la vida. Con ‘Tú Decides’ estamos demostrando que cuando se escucha al ciudadano, las soluciones son duraderas y de verdadero impacto”, afirmó.
Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, informó que este esquema ha permitido mantener una inversión constante en los ejidos de Ramos Arizpe, con acciones que incluyen el suministro de materiales, la instalación de sistemas de agua y energía, así como el impulso de proyectos productivos que fortalecen la economía familiar.
Como representante de los beneficiarios, Blanca Elena Gutiérrez expresó su agradecimiento por el apoyo recibido.
“Yo le quiero dar las gracias al alcalde porque cada quien pedimos lo que necesitamos. Gracias también por el transporte rural y por el programa de las pollas, que nos ayuda mucho en el hogar”, compartió.
Con este tipo de acciones, el municipio refrenda su compromiso de trabajar en conjunto con el Gobierno del Estado para elevar la calidad de vida en el medio rural y consolidar un campo más fuerte, productivo y con oportunidades para todos.