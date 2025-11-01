Ramos Arizpe: Familias siguen disfrutando del Festival de la Catrina y Feria del Tamal y Pan de Pulque

Tras un arranque lleno de color y participación ciudadana, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe dio continuidad este sábado al Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025, una celebración que enaltece las tradiciones mexicanas y fomenta la convivencia familiar en el corazón de la ciudad.

La Plaza de Armas alberga la exposición de 14 altares de Día de Muertos, elaborados por instituciones educativas locales, en los que estudiantes, docentes y familias participan activamente para preservar y compartir el simbolismo ancestral de esta festividad.

Asimismo, la feria gastronómica cuenta con 35 expositores de tamales, 15 de pan de pulque y más de 30 mujeres emprendedoras, quienes ofrecen a los asistentes una muestra auténtica de sabores tradicionales y productos locales, manteniendo viva la riqueza culinaria de la región.