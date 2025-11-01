Ramos Arizpe: Familias siguen disfrutando del Festival de la Catrina y Feria del Tamal y Pan de Pulque
La Plaza de Armas alberga la exposición de 14 altares de Día de Muertos, elaborados por instituciones educativas locales
Tras un arranque lleno de color y participación ciudadana, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe dio continuidad este sábado al Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025, una celebración que enaltece las tradiciones mexicanas y fomenta la convivencia familiar en el corazón de la ciudad.
Asimismo, la feria gastronómica cuenta con 35 expositores de tamales, 15 de pan de pulque y más de 30 mujeres emprendedoras, quienes ofrecen a los asistentes una muestra auténtica de sabores tradicionales y productos locales, manteniendo viva la riqueza culinaria de la región.
La jornada incluye exhibiciones culturales, presentaciones artísticas y actividades familiares. Como atractivo especial para niñas, niños y familias, este sábado se proyectará la película Coco, a las 18:45 en la Plaza de Armas, reforzando el significado de las tradiciones, el amor por la familia y el valor de recordar a quienes ya no están.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de fortalecer la cultura y las costumbres mexicanas.
“Ramos Arizpe vive y respira sus tradiciones. Seguiremos impulsando espacios donde nuestras niñas, niños y jóvenes crezcan valorando la cultura, la convivencia y nuestras raíces.”
El festival continuará durante el fin de semana, incluyendo actividades artísticas, presentaciones musicales y el tradicional Concurso de Catrinas, programado para el domingo 2 de noviembre.
El Gobierno Municipal invitó a las familias de Ramos Arizpe y la región a seguir disfrutando de este encuentro cultural, donde la tradición, la gastronomía, el arte y la memoria se unen para honrar una de las celebraciones más emblemáticas de México.