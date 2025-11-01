Ramos Arizpe: Familias siguen disfrutando del Festival de la Catrina y Feria del Tamal y Pan de Pulque

    Ramos Arizpe: Familias siguen disfrutando del Festival de la Catrina y Feria del Tamal y Pan de Pulque
    El Alcalde invitó a estas jornadas que incluyen exhibiciones culturales, presentaciones artísticas y actividades familiares. FOTO: CORTESÍA

La Plaza de Armas alberga la exposición de 14 altares de Día de Muertos, elaborados por instituciones educativas locales

Tras un arranque lleno de color y participación ciudadana, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe dio continuidad este sábado al Festival de la Catrina y la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025, una celebración que enaltece las tradiciones mexicanas y fomenta la convivencia familiar en el corazón de la ciudad.

La Plaza de Armas alberga la exposición de 14 altares de Día de Muertos, elaborados por instituciones educativas locales, en los que estudiantes, docentes y familias participan activamente para preservar y compartir el simbolismo ancestral de esta festividad.

Asimismo, la feria gastronómica cuenta con 35 expositores de tamales, 15 de pan de pulque y más de 30 mujeres emprendedoras, quienes ofrecen a los asistentes una muestra auténtica de sabores tradicionales y productos locales, manteniendo viva la riqueza culinaria de la región.

$!El festival incluye el Concurso de Catrinas, programado para el domingo 2 de noviembre.
El festival incluye el Concurso de Catrinas, programado para el domingo 2 de noviembre. FOTO: CORTESÍA

La jornada incluye exhibiciones culturales, presentaciones artísticas y actividades familiares. Como atractivo especial para niñas, niños y familias, este sábado se proyectará la película Coco, a las 18:45 en la Plaza de Armas, reforzando el significado de las tradiciones, el amor por la familia y el valor de recordar a quienes ya no están.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de fortalecer la cultura y las costumbres mexicanas.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la administración impulsa espacios para que niñas, niños y jóvenes valoren la cultura y la convivencia.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la administración impulsa espacios para que niñas, niños y jóvenes valoren la cultura y la convivencia. FOTO: CORTESÍA

“Ramos Arizpe vive y respira sus tradiciones. Seguiremos impulsando espacios donde nuestras niñas, niños y jóvenes crezcan valorando la cultura, la convivencia y nuestras raíces.”

El festival continuará durante el fin de semana, incluyendo actividades artísticas, presentaciones musicales y el tradicional Concurso de Catrinas, programado para el domingo 2 de noviembre.

El Gobierno Municipal invitó a las familias de Ramos Arizpe y la región a seguir disfrutando de este encuentro cultural, donde la tradición, la gastronomía, el arte y la memoria se unen para honrar una de las celebraciones más emblemáticas de México.

