¡No es broma! Coahuila tiene la tercera tasa más alta del país de llamadas improcedentes al 911

En el primer trimestre de 2026, en Coahuila incrementaron las llamadas clasificadas como improcedentes ante el servicio de seguridad y emergencias 911, posicionándose como una de las entidades con la tasa más alta en este tipo de reportes. De acuerdo con los datos publicados en el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y marzo de este año el sistema de seguridad y emergencias 911 recibió desde Coahuila un total de 448 mil 700 llamadas.

Según las cifras, de ese total, al menos el 76.2 por ciento de los registros fueron clasificados como llamadas improcedentes. A detalle, el informe indica que en Coahuila se contabilizaron 342 mil llamadas improcedentes y 106 mil llamadas registradas como procedentes. De acuerdo con el reporte, Coahuila presentó un aumento de 12.9 por ciento en este tipo de llamadas en comparación con el mismo periodo, pero de 2025, cuando se registraron aproximadamente 306 mil reportes de esta naturaleza. De hecho, Coahuila es una de las once entidades del país donde se reportó un incremento en las llamadas improcedentes. Asimismo, el informe destaca que Coahuila tiene una tasa de 10 mil 874 llamadas improcedentes por cada 100 mil habitantes, cifra que se ubica muy por encima de la media nacional, que equivale a 7 mil 28 llamadas.

En ese sentido, el documento resalta que Coahuila es la tercera entidad con la tasa más alta de llamadas improcedentes por cada 100 mil habitantes, solo por debajo de Baja California, que tiene una tasa de 15 mil 71 llamadas, y Durango, con 12 mil 662. Del total de los reportes, el informe señala que en Coahuila el 58.6 por ciento de las llamadas improcedentes fueron clasificadas como mudas y otro 18.7 por ciento como incompletas, aunque también se registraron llamadas por no emergencia, bromas de niños y bromas de jóvenes.

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Seguridad 911 A20

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