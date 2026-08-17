Ramos Fest 2026 busca detonar la economía local con tres días de fiesta en Ramos Arizpe

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    Ramos Fest 2026 busca detonar la economía local con tres días de fiesta en Ramos Arizpe
    El evento beneficiará a restaurantes, taquerías, comercios, emprendedores y prestadores de servicios. CORTESÍA

El festival busca fortalecer la economía local mediante la llegada de visitantes y un mayor movimiento comercial

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ramos Fest 2026, que se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto, representará una oportunidad para fortalecer la actividad económica de Ramos Arizpe mediante una agenda de eventos gastronómicos, culturales y tradicionales que buscarán atraer visitantes y generar mayor movimiento comercial en la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que durante los tres días se desarrollarán actividades en distintos puntos del municipio, entre ellos la Plaza de Armas, el centro de Ramos Arizpe y la Alameda Miguel Ramos Arizpe, con el propósito de distribuir la afluencia de visitantes y favorecer el consumo en restaurantes, taquerías, comercios y establecimientos locales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-fest-2026-reunira-gastronomia-musica-y-tradiciones-en-tres-dias-EO22796075

Además, señaló que la celebración permitirá generar oportunidades para emprendedores y prestadores de servicios, al aprovechar la llegada de personas de otros municipios.

“Queremos que Ramos Fest sea una celebración que disfruten nuestras familias, pero también que sus beneficios lleguen a quienes todos los días trabajan y generan empleo en nuestra ciudad. Cada visitante que viene, consume, conoce nuestros productos y regresa representa movimiento para nuestra economía. Queremos mostrar lo mejor de Ramos Arizpe y que esa celebración se traduzca en oportunidades para nuestra gente”, expresó.

Las actividades comenzarán el viernes 28 de agosto, a partir de las 17:00 horas, en la Plaza de Armas, donde se realizará la Feria del Tamal y Pan de Pulque. Posteriormente tendrá lugar la tradicional Callejoneada Ramos Arizpe 2026, que recorrerá el centro de la ciudad.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el festival pretende convertir la afluencia turística en oportunidades económicas para las familias.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el festival pretende convertir la afluencia turística en oportunidades económicas para las familias. CORTESÍA

La jornada continuará con la Coronación de la Reina y la presentación de Tropicalísimo Apache, como parte de la oferta de entretenimiento para las familias y visitantes.

Para el sábado 29, la Alameda Miguel Ramos Arizpe será escenario de la segunda edición del Lechón Fest, encuentro gastronómico que reunirá a más de 100 equipos participantes y que se ha consolidado como uno de los principales atractivos del Ramos Fest.

La concentración de participantes, acompañantes y visitantes durante esta jornada representará una oportunidad para incrementar el consumo en los sectores gastronómico, comercial y de servicios. Las actividades concluirán con la presentación de El Poder del Norte, programada para las 20:00 horas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/vuelve-el-agua-y-la-tranquilidad-a-familias-de-ejido-la-leona-en-ramos-arizpe-EK22820657

El domingo 30 se llevará a cabo la tradicional Cabalgata Ramos Arizpe 2026, con la participación de cabalgantes provenientes de distintos municipios. Posteriormente, las actividades concluirán en la Alameda Miguel Ramos Arizpe con la presentación estelar de Salomón Robles y sus Legendarios.

Con una programación que combina gastronomía, música y tradiciones, el Gobierno Municipal busca que Ramos Fest 2026 no solo sea un espacio de convivencia para las familias, sino también una plataforma para promover los productos locales, atraer visitantes y fortalecer el dinamismo económico de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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