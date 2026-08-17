Ramos Fest 2026 busca detonar la economía local con tres días de fiesta en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ramos Fest 2026, que se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto, representará una oportunidad para fortalecer la actividad económica de Ramos Arizpe mediante una agenda de eventos gastronómicos, culturales y tradicionales que buscarán atraer visitantes y generar mayor movimiento comercial en la ciudad. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que durante los tres días se desarrollarán actividades en distintos puntos del municipio, entre ellos la Plaza de Armas, el centro de Ramos Arizpe y la Alameda Miguel Ramos Arizpe, con el propósito de distribuir la afluencia de visitantes y favorecer el consumo en restaurantes, taquerías, comercios y establecimientos locales.

Además, señaló que la celebración permitirá generar oportunidades para emprendedores y prestadores de servicios, al aprovechar la llegada de personas de otros municipios. “Queremos que Ramos Fest sea una celebración que disfruten nuestras familias, pero también que sus beneficios lleguen a quienes todos los días trabajan y generan empleo en nuestra ciudad. Cada visitante que viene, consume, conoce nuestros productos y regresa representa movimiento para nuestra economía. Queremos mostrar lo mejor de Ramos Arizpe y que esa celebración se traduzca en oportunidades para nuestra gente”, expresó. Las actividades comenzarán el viernes 28 de agosto, a partir de las 17:00 horas, en la Plaza de Armas, donde se realizará la Feria del Tamal y Pan de Pulque. Posteriormente tendrá lugar la tradicional Callejoneada Ramos Arizpe 2026, que recorrerá el centro de la ciudad.

La jornada continuará con la Coronación de la Reina y la presentación de Tropicalísimo Apache, como parte de la oferta de entretenimiento para las familias y visitantes. Para el sábado 29, la Alameda Miguel Ramos Arizpe será escenario de la segunda edición del Lechón Fest, encuentro gastronómico que reunirá a más de 100 equipos participantes y que se ha consolidado como uno de los principales atractivos del Ramos Fest. La concentración de participantes, acompañantes y visitantes durante esta jornada representará una oportunidad para incrementar el consumo en los sectores gastronómico, comercial y de servicios. Las actividades concluirán con la presentación de El Poder del Norte, programada para las 20:00 horas.

El domingo 30 se llevará a cabo la tradicional Cabalgata Ramos Arizpe 2026, con la participación de cabalgantes provenientes de distintos municipios. Posteriormente, las actividades concluirán en la Alameda Miguel Ramos Arizpe con la presentación estelar de Salomón Robles y sus Legendarios. Con una programación que combina gastronomía, música y tradiciones, el Gobierno Municipal busca que Ramos Fest 2026 no solo sea un espacio de convivencia para las familias, sino también una plataforma para promover los productos locales, atraer visitantes y fortalecer el dinamismo económico de Ramos Arizpe.