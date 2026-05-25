Ramos Arizpe fortalece su vocación turística con la ruta del vino

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    Ramos Arizpe fortalece su vocación turística con la ruta del vino
    Los proyectos vitivinícolas de Ramos Arizpe fortalecen el atractivo turístico del municipio y amplían las opciones de recreación para visitantes. CORTESÍA

Productores locales impulsan recorridos, degustaciones y actividades que atraen visitantes durante todo el año

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe continúa ampliando su atractivo como destino de esparcimiento al integrar nuevas alternativas ligadas a la cultura vitivinícola, una actividad que gana terreno en la Región Sureste de Coahuila y que se suma a la riqueza histórica, gastronómica y tradicional que caracteriza al municipio.

Gracias al crecimiento sostenido de diversos proyectos productores de vino, la ciudad comienza a posicionarse dentro de los circuitos especializados que buscan acercar a los visitantes a experiencias auténticas vinculadas con la tierra, la producción artesanal y el entorno rural.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-descorcha-su-potencial-con-el-wine-fest-2026-LI20933594

El desarrollo de esta actividad ha permitido diversificar los atractivos disponibles para turistas y habitantes, quienes hoy encuentran opciones que combinan recorridos, degustaciones y contacto directo con los procesos que dan origen a algunas de las etiquetas elaboradas en la región.

Entre los proyectos que contribuyen a este crecimiento destacan Valle de Santo Domingo, Bodegas Capellanía, Rancho Ojuelos, Monte Rojo, Zapa, Viñedo San Martín y Tanque Viejo, espacios que reflejan el potencial productivo y el dinamismo que vive actualmente este sector.

Uno de los casos más representativos es Bodegas Capellanía, que mantiene actividades permanentes para el público, ofreciendo visitas guiadas, catas y experiencias que permiten conocer de cerca el proceso de elaboración del vino en un entorno que conserva la esencia del campo coahuilense.

El auge de estos emprendimientos se ha convertido en un factor clave para fortalecer la identidad regional, generar nuevas oportunidades económicas y enriquecer la oferta recreativa de Ramos Arizpe.

Como parte de esta estrategia de promoción, los productores locales serán protagonistas del Ramos Wine Fest 2026, programado para el próximo 20 de junio, encuentro que reunirá a las principales casas vinícolas del municipio en una celebración donde convergerán sabores, expresiones artísticas y actividades al aire libre.

Con iniciativas de este tipo, Ramos Arizpe avanza en la construcción de una propuesta diferenciada que aprovecha sus recursos naturales, su tradición agrícola y el creciente prestigio de sus etiquetas para atraer visitantes interesados en descubrir nuevas experiencias dentro de Coahuila.

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