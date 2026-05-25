Ramos Arizpe descorcha su potencial con el Wine Fest 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- La ciudad apuesta por consolidarse como uno de los referentes emergentes del turismo enológico en Coahuila con la realización del Ramos Wine Fest 2026, una celebración que reunirá lo mejor de la producción vinícola local en una jornada donde convergerán sabores, cultura, espectáculos y solidaridad. El evento fue presentado este lunes en la Presidencia Municipal por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino; la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras; la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Martha Elena Moncada Zertuche; además de representantes de los sectores vitivinícola, empresarial y turístico.

La cita será el próximo 20 de junio en el Viñedo Valle de Santo Domingo, escenario elegido para recibir a visitantes de la Región Sureste y de distintos puntos del estado en una experiencia diseñada para destacar la riqueza productiva y cultural del municipio. Durante la presentación, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que esta iniciativa forma parte de la estrategia para proyectar la identidad local y fortalecer la vocación turística de Ramos Arizpe. “Ramos Arizpe tiene historia, identidad y mucho que ofrecer. Queremos que quienes nos visiten conozcan la calidad de nuestros productos, la hospitalidad de nuestra gente y la belleza de una tierra que también comienza a distinguirse por la calidad de sus vinos”, expresó. Por primera vez, el festival reunirá a siete viñedos establecidos en el municipio: Valle de Santo Domingo, Bodegas Capellanía, Rancho Ojuelos, Monte Rojo, Zapa, Viñedo San Martín y Tanque Viejo, productores cuyas etiquetas han obtenido reconocimientos dentro y fuera del País.

El programa contempla degustaciones guiadas, catas especializadas, una cena de gala elaborada por el chef Anuar Yutani, la participación artística de la Orquesta Filarmónica del Desierto y el grupo Low Country, además de una exhibición ecuestre de alta escuela que complementará la experiencia. Más allá de la promoción turística, el encuentro tendrá un componente social, ya que parte de los recursos obtenidos será destinada a programas y acciones impulsadas por el DIF Ramos Arizpe. Teresita Escalante Contreras destacó que la iniciativa representa una oportunidad para unir el disfrute de una experiencia de primer nivel con el respaldo a causas que benefician a sectores vulnerables de la población.

“Nos entusiasma que este proyecto nazca con un espíritu solidario. Cada boleto adquirido representa una aportación que permitirá seguir apoyando a quienes más lo necesitan y fortalecer acciones que generan bienestar en las familias”, señaló. Los accesos tienen un costo de mil 500 pesos y se encuentran disponibles en la Dirección de Turismo, ubicada en la Unidad Administrativa Municipal, así como en el área de Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal. Con esta propuesta, Ramos Arizpe busca posicionarse en el mapa estatal del turismo especializado, impulsando la producción vitivinícola local y promoviendo experiencias que combinan tradición, gastronomía, entretenimiento y desarrollo comunitario.

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