Ramos Arizpe: Grupo Comanches invita a recorrer la historia y las raíces de Santa María

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Coahuila
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    Ramos Arizpe: Grupo Comanches invita a recorrer la historia y las raíces de Santa María
    La caminata busca fortalecer el vínculo de las participantes con las comunidades y los sitios que forman parte de la historia de Ramos Arizpe. CORTESÍA

La Segunda Caminata Comanche se realizará este sábado 3 de octubre e incluirá actividad física, un recorrido cultural y convivencia

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una caminata hacia la iglesia de Santa María, el grupo Comanches, Mujeres en Movimiento, realizará este sábado 3 de octubre la Segunda Caminata Comanche, una actividad que busca combinar el ejercicio con el conocimiento de la historia y las tradiciones de Ramos Arizpe.

Bertha Gutiérrez, integrante del grupo, informó que el recorrido será guiado y tendrá como destino la emblemática iglesia de Santa María, uno de los sitios históricos de mayor significado para el municipio.

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Explicó que la intención es que las participantes disfruten de una jornada que vaya más allá de la actividad física, al reunir historia, cultura, naturaleza, amistad y convivencia, además de acercarlas a las raíces de esta comunidad.

“Cada paso que damos hacia Santa María es también un paso para conservar nuestra historia”, es el mensaje con el que las organizadoras buscan destacar la importancia de conocer y valorar el patrimonio histórico de Ramos Arizpe.

ITINERARIO

De acuerdo con el programa, las actividades comenzarán a las 7:00 horas con la recepción de las participantes, quienes podrán disfrutar de café y pan. A las 7:30 se realizará una activación física y a las 8:00 arrancará formalmente la caminata.

$!La iglesia de Santa María será el destino de la Segunda Caminata Comanche, con la que el grupo busca acercar a las participantes a la historia y las raíces de Ramos Arizpe.
La iglesia de Santa María será el destino de la Segunda Caminata Comanche, con la que el grupo busca acercar a las participantes a la historia y las raíces de Ramos Arizpe. CORTESÍA

La llegada a Santa María está prevista para las 10:00 horas. Posteriormente, se entregarán listones y medallas, acompañados de un mensaje de las autoridades. A las 11:00 horas se contempla una bendición; a las 11:30, un encuentro y, finalmente, al mediodía, una convivencia con alimentos.

Gutiérrez destacó que esta segunda edición busca consolidarse como una actividad que permita a las mujeres mantenerse en movimiento y, al mismo tiempo, generar identidad y sentido de pertenencia mediante el conocimiento de las comunidades y los lugares que forman parte de la historia de Ramos Arizpe.

$!La entrega de listones y medallas forma parte de las actividades previstas que busca combinar el ejercicio con la convivencia y el sentido de pertenencia.
La entrega de listones y medallas forma parte de las actividades previstas que busca combinar el ejercicio con la convivencia y el sentido de pertenencia. CORTESÍA

La Segunda Caminata Comanche cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila y del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, que suman esfuerzos para promover la convivencia, el bienestar y el rescate de las tradiciones locales.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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