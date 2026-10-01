Trabaja Ramos Arizpe para la llegada de nuevas inversiones

El Edil destacó que la apertura de nuevos establecimientos refleja la confianza de los empresarios en las condiciones del municipio para desarrollar negocios, generar fuentes de trabajo y ampliar sus operaciones.

RAMOS ARIZPE, COAH.- La expansión de empresas locales y la llegada de nuevas inversiones mantienen el dinamismo económico de Ramos Arizp e, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante la inauguración de una nueva sucursal de Supercarnes Las Palmas, en la colonia Analco, que generará entre 25 y 30 empleos.

“Que una empresa decida abrir una nueva sucursal significa confianza, empleos y oportunidades para nuestra gente. En Ramos Arizpe queremos que quien tenga una idea de negocio encuentre las condiciones para hacerla realidad y que quien ya está aquí pueda seguir creciendo”, expresó.

Gutiérrez Merino sostuvo que el crecimiento económico está vinculado con las condiciones de seguridad, calidad de vida y desarrollo social, por lo que, afirmó, su administración mantiene coordinación con otras instancias de gobierno.

AMPLÍAN SERVICIOS EN EL SECTOR ANALCO

La nueva sucursal se ubica en el bulevar Analco, esquina con avenida Ancones, en la colonia Analco, y brindará servicio principalmente a las familias de este sector, así como de Jardines de Analco, El Mirador y colonias aledañas.

Durante el evento, el Alcalde señaló que la seguridad es uno de los factores que contribuyen a mantener la confianza de empresarios e inversionistas. En ese sentido, destacó la estrategia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la coordinación entre el Estado, el Municipio, el Ejército y las corporaciones de seguridad.