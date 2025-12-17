Ramos Arizpe impulsa actividades contra la violencia hacia mujeres y niñas

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Instituto Municipal de la Mujer y en coordinación con el DIF Municipal, llevó a cabo una serie de actividades enfocadas en la prevención, concientización y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

Estas acciones se enmarcaron dentro de la campaña internacional que se desarrolla del 25 de noviembre al 10 de diciembre, conocida como los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la cual busca promover políticas públicas de prevención y fomentar la participación activa de la sociedad para construir entornos más seguros e igualitarios.

Durante este periodo, se realizaron actividades simbólicas y comunitarias, como el encendido de la Presidencia Municipal, y se difundieron mensajes preventivos a través de diversos medios. Asimismo, se impartieron pláticas sobre violencia en el noviazgo, autoestima y otros temas, y se organizaron actividades deportivas y recreativas con el objetivo de fomentar el empoderamiento y la participación de las mujeres.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó la importancia de fortalecer el tejido social mediante acciones preventivas.