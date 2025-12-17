Ramos Arizpe impulsa actividades contra la violencia hacia mujeres y niñas
Acciones se desarrollaron dentro de la campaña internacional de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Instituto Municipal de la Mujer y en coordinación con el DIF Municipal, llevó a cabo una serie de actividades enfocadas en la prevención, concientización y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.
Estas acciones se enmarcaron dentro de la campaña internacional que se desarrolla del 25 de noviembre al 10 de diciembre, conocida como los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la cual busca promover políticas públicas de prevención y fomentar la participación activa de la sociedad para construir entornos más seguros e igualitarios.
Durante este periodo, se realizaron actividades simbólicas y comunitarias, como el encendido de la Presidencia Municipal, y se difundieron mensajes preventivos a través de diversos medios. Asimismo, se impartieron pláticas sobre violencia en el noviazgo, autoestima y otros temas, y se organizaron actividades deportivas y recreativas con el objetivo de fomentar el empoderamiento y la participación de las mujeres.
La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó la importancia de fortalecer el tejido social mediante acciones preventivas.
“Desde el Municipio distintas áreas trabajamos de manera constante para proteger a las mujeres y fortalecer a las familias. Estas actividades permiten informar, acompañar y generar conciencia, porque la prevención de la violencia comienza en la comunidad y en el hogar”, señaló.
Por su parte, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Chávez Zamora, subrayó que los 16 Días de Activismo permitieron realizar acciones orientadas a informar, prevenir y recordar a las mujeres que cuentan con instituciones que las respaldan y acompañan.
Con estas acciones, Ramos Arizpe reafirma su compromiso por generar espacios seguros e igualitarios, promoviendo la participación activa de la comunidad en la lucha contra la violencia de género.