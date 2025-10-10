Ramos Arizpe impulsa el deporte juvenil en el Torneo Interprepas 2025
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Gutiérrez Merino destacó que Ramos Arizpe se consolida como una ciudad con infraestructura deportiva adecuada para competencias de alto nivel.
En un ambiente de entusiasmo, alegría y espíritu deportivo, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó la ceremonia de inauguración del Torneo Interprepas 2025, un evento que congrega a estudiantes de diversas instituciones educativas de la región sureste de Coahuila, entre ellas el IMARC, Ateneo Fuente, Preparatoria 1, Colegio Narváez, IDEA e Instituto de Ciencias y Humanidades, entre otros.
El acto inaugural se caracterizó por la presencia de jóvenes deportistas llenos de energía y motivación, quienes dieron muestra de su talento y compromiso con la actividad física. Durante su intervención, el alcalde Gutiérrez Merino les dio la bienvenida y destacó el papel de la juventud en el desarrollo de la ciudad.
TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Promueven comunicación asertiva entre familias y maestros en Paredón
“Nos llena de orgullo recibirlos en Ramos Arizpe, una ciudad que no solo crece en su desarrollo económico e industrial, sino también en su compromiso con el deporte y la juventud. Aquí siempre tendrán las puertas abiertas, porque apostamos por una generación fuerte, sana y con valores”, expresó.
El edil reiteró su respaldo a los jóvenes que representan al municipio en competencias nacionales e internacionales, y subrayó la importancia de continuar con la inversión en la rehabilitación y construcción de espacios deportivos.
En este sentido, anunció la edificación de nuevos complejos deportivos en los ejidos San Gregorio, Estación Higo, Las Esperanzas y Mesillas, como parte del programa “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, que busca fortalecer la infraestructura deportiva del municipio y garantizar el acceso a instalaciones de calidad para la juventud.
Gutiérrez Merino también recordó los esfuerzos realizados para premiar a las ligas municipales de fútbol, béisbol y softbol, así como los apoyos económicos otorgados a deportistas destacados, tanto en disciplinas individuales como en equipos representativos. Estas acciones reflejan el compromiso de la administración municipal por fomentar la práctica deportiva, la convivencia y el desarrollo integral de los jóvenes ramosarizpenses.
El Torneo Interprepas 2025 contempla una amplia variedad de disciplinas, incluyendo fútbol, softbol, béisbol, tochito, porristas, tae kwon do, box, voleibol, básquetbol y pentatlón, lo que permite que los estudiantes desarrollen habilidades físicas, trabajo en equipo y valores como la disciplina y la perseverancia. Asimismo, se busca promover la sana competencia, la integración social y el fortalecimiento del espíritu deportivo en la comunidad educativa.
Durante la inauguración también estuvieron presentes Eva Kerena Hernández Martínez, coordinadora de la Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila; Efraín Enríquez, subcoordinador de Organización Deportiva de la UAdeC; María Guadalupe Rodríguez González, encargada de la dirección de Bachilleratos Particulares de la Secretaría de Educación; y José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social del municipio, quienes acompañaron al alcalde en la entrega de reconocimientos y en el recorrido por las instalaciones deportivas.
El evento no solo constituye una oportunidad para que los estudiantes demuestren su talento deportivo, sino que también fortalece la identidad y el sentido de pertenencia hacia Ramos Arizpe, consolidando al municipio como un referente regional en la promoción del deporte y la formación integral de los jóvenes.
La actividad se enmarca dentro de la visión del gobierno municipal de fomentar una generación sana, activa y con valores, con el deporte como herramienta clave para el desarrollo físico, emocional y social de la juventud.
TE PUEDE INTERESAR: Lanza Ramos Arizpe la Feria del Empleo 2025 con más de 2 mil 500 vacantes
En su mensaje final, el alcalde Gutiérrez Merino reiteró la invitación a todos los estudiantes a disfrutar de la competencia, respetar a sus rivales y dar lo mejor de sí mismos, destacando que cada juego y cada disciplina contribuye al crecimiento personal y colectivo de quienes participan.