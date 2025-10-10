Ramos Arizpe impulsa el deporte juvenil en el Torneo Interprepas 2025

En un ambiente de entusiasmo, alegría y espíritu deportivo, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó la ceremonia de inauguración del Torneo Interprepas 2025, un evento que congrega a estudiantes de diversas instituciones educativas de la región sureste de Coahuila, entre ellas el IMARC, Ateneo Fuente, Preparatoria 1, Colegio Narváez, IDEA e Instituto de Ciencias y Humanidades, entre otros. El acto inaugural se caracterizó por la presencia de jóvenes deportistas llenos de energía y motivación, quienes dieron muestra de su talento y compromiso con la actividad física. Durante su intervención, el alcalde Gutiérrez Merino les dio la bienvenida y destacó el papel de la juventud en el desarrollo de la ciudad. TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Promueven comunicación asertiva entre familias y maestros en Paredón “Nos llena de orgullo recibirlos en Ramos Arizpe, una ciudad que no solo crece en su desarrollo económico e industrial, sino también en su compromiso con el deporte y la juventud. Aquí siempre tendrán las puertas abiertas, porque apostamos por una generación fuerte, sana y con valores”, expresó. El edil reiteró su respaldo a los jóvenes que representan al municipio en competencias nacionales e internacionales, y subrayó la importancia de continuar con la inversión en la rehabilitación y construcción de espacios deportivos.

En este sentido, anunció la edificación de nuevos complejos deportivos en los ejidos San Gregorio, Estación Higo, Las Esperanzas y Mesillas, como parte del programa “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, que busca fortalecer la infraestructura deportiva del municipio y garantizar el acceso a instalaciones de calidad para la juventud. Gutiérrez Merino también recordó los esfuerzos realizados para premiar a las ligas municipales de fútbol, béisbol y softbol, así como los apoyos económicos otorgados a deportistas destacados, tanto en disciplinas individuales como en equipos representativos. Estas acciones reflejan el compromiso de la administración municipal por fomentar la práctica deportiva, la convivencia y el desarrollo integral de los jóvenes ramosarizpenses.