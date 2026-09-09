Ramos Arizpe intensifica limpieza y seguridad ante fiestas patrias

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    Ramos Arizpe intensifica limpieza y seguridad ante fiestas patrias
    Elementos de seguridad municipal participarán en los operativos previstos para los festejos patrios en Ramos Arizpe. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que el municipio también reforzará limpieza y servicios, mientras prepara operativos por las fiestas patrias y una Feria del Empleo para octubre

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el municipio mantendrá una recompensa de 5 mil pesos para quienes aporten información que permita identificar a personas que arrojen escombro de manera clandestina, como parte de las acciones de limpieza en distintos sectores de Ramos Arizpe.

“Seguimos con las recompensas de 5,000 pesos a quienes nos detecten a una persona que esté tirando escombro”, sostuvo. El edil señaló que el esquema ha permitido actuar contra alrededor de seis o siete personas y que se requiere evidencia clara, como placas de vehículos o rostros visibles, para hacer válida la recompensa.

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Gutiérrez Merino agregó que ya se han aplicado sanciones por estas prácticas. “Estuvimos ya sacando multas a las personas que tiran escombro y que tiran cacharros en algunos lugares”, afirmó.

Como parte del programa de limpieza, el municipio aumentó a 10 el número de contenedores instalados en diferentes puntos de Ramos Arizpe. “Algo que nos ha funcionado muy bien es que pusimos los contenedores en diferentes partes; ya sumamos más contenedores, ahora tenemos 10”, detalló.

$!El camión rcolector forma parte de las labores de limpieza y recolección de residuos que realiza el municipio en distintos sectores de Ramos Arizpe.
El camión rcolector forma parte de las labores de limpieza y recolección de residuos que realiza el municipio en distintos sectores de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Debido al volumen de residuos depositados, la recolección en estos puntos pasó de realizarse cada tercer día a hacerse diariamente. Además, los patios de Servicios Municipales permanecen abiertos para recibir sin costo escombro o cacharros provenientes de viviendas.

En materia de salud pública, el presidente municipal señaló que se mantienen las campañas de esterilización y vacunación, además de las labores de fumigación para prevenir riesgos relacionados con la rickettsia. “Nosotros tenemos permanente la fumigación aquí en Ramos Arizpe”, subrayó.

OPERATIVO POR FIESTAS PATRIAS

El alcalde también dio a conocer que se prepara un operativo de seguridad para los festejos de septiembre y señaló que las acciones comenzaron desde las festividades de San Nicolás de Tolentino.

Para la ceremonia del Grito de Independencia, indicó que se instalarán filtros e inspecciones y habrá restricciones para el ingreso de determinados objetos. “Se prohíben ciertas cosas: no se permiten bebidas en vidrio, se prohíben también armas punzocortantes o algún tipo de material o los rayos láser que utilizan los niños”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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