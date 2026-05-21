Ramos Arizpe intensifica llamado ciudadano para eliminar riesgos por dengue

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    Ramos Arizpe intensifica llamado ciudadano para eliminar riesgos por dengue
    Autoridades de Ramos Arizpe exhortaron a reforzar medidas preventivas ante el riesgo de dengue durante la temporada de lluvias. CORTESÍA

Autoridades sanitarias piden eliminar criaderos y reforzar hábitos preventivos durante temporada pluvial

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el aumento de lluvias y las condiciones favorables para la proliferación del mosquito transmisor del dengue, autoridades de salud en Ramos Arizpe exhortaron a la población a fortalecer las medidas de prevención dentro y fuera de los hogares para disminuir riesgos y proteger a las familias.

La Dirección de Salud Municipal informó que una de las acciones más efectivas para evitar la reproducción del mosquito consiste en impedir la acumulación de agua en patios, recipientes y espacios abiertos, además de mantener limpios los alrededores de las viviendas.

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Entre las recomendaciones emitidas se encuentra el uso de ropa de manga larga y pantalón durante horarios de mayor presencia de mosquitos, así como la aplicación constante de repelente y la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas para reducir las picaduras.

La dependencia también pidió a la ciudadanía mantener en orden los hogares, retirar basura y cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de mascotas. Asimismo, insistió en lavar, tapar, voltear o desechar recipientes capaces de almacenar agua de lluvia.

Autoridades municipales advirtieron que objetos de uso cotidiano como cubetas, tambos, botellas, llantas, macetas, latas, tinacos y depósitos domésticos pueden convertirse en criaderos si no reciben mantenimiento adecuado.

Además, recomendaron cortar la maleza, barrer patios y retirar objetos en desuso donde pueda acumularse humedad, ya que estos espacios también funcionan como refugio para los mosquitos transmisores.

$!Brigadas municipales se declaran listas para salir a las calles y aplicar larvicida para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue.
Brigadas municipales se declaran listas para salir a las calles y aplicar larvicida para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue. CORTESÍA

Como parte de las acciones preventivas, Salud Municipal sugirió aplicar larvicida en recipientes donde el agua permanezca almacenada por más de tres días, especialmente en cisternas, toneles y contenedores domésticos.

Finalmente, la dependencia exhortó a la población a mantenerse alerta ante síntomas asociados al dengue, entre ellos fiebre alta, dolor muscular y articular, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, náuseas, vómito, sarpullido, pérdida del apetito y sangrado en encías o nariz, recomendando acudir de inmediato a valoración médica en caso de presentar alguno de estos signos.

AGUAS CON EL DENGUE

- Hay que evitar la acumulación de basura.

- Cambiar constantemente el agua de floreros y bebederos de mascotas.

- También se recomienda lavar, tapar, voltear o desechar recipientes que puedan almacenar agua de lluvia.

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