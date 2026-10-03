Ramos Arizpe invertirá más de 200 millones de pesos en obra pública e infraestructura

La cifra se conforma por un fondo de aproximadamente 80 millones de pesos aportados por el Gobierno del Estado de Coahuila, sumados a las aportaciones del presupuesto municipal. El Edil destacó que estos recursos permiten ampliar la cobertura de atención ciudadana en un periodo caracterizado habitualmente por una baja en los ingresos locales.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El municipio de Ramos Arizpe ejecutará una inversión superior a los 200 millones de pesos en obras de infraestructura y servicios básicos durante el cierre de 2026 y parte del próximo año. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino detalló que este paquete económico contempla proyectos prioritarios orientados a fortalecer el desarrollo social y la calidad de vida en la localidad.

Entre los rubros estratégicos a intervenir, Gutiérrez Merino señaló que la prioridad absoluta de la administración municipal se concentrará en las obras relativas al abastecimiento de agua potable y la renovación de la red de drenaje sanitario.

”Ahorita la prioridad son drenajes y agua, drenajes porque vamos por muchas necesidades; vamos por infraestructura hidráulica”, afirmó el Alcalde al referirse a los requerimientos de la población en la zona urbana y rural.

Además de la red hidráulica, el plan de obra pública contempla acciones de recarpeteo, repavimentación de vialidades, apertura de nuevos caminos, alumbrado público y la perforación de pozos de agua, trabajos desarrollados de manera coordinada con las autoridades estatales.

En materia de desarrollo económico y seguridad, el Munícipe subrayó que Ramos Arizpe se mantiene como uno de los municipios más seguros del Estado, un factor clave para la atracción de nuevas inversiones y la generación de empleos directos.

”En cuestión de seguridad, pues bueno, somos uno de los municipios más seguros de de todo el Estado y donde nosotros invertimos en temas como infraestructura, pues bueno, estamos avanzando en cuestión de empleo, estamos trayendo más más empresas”, puntualizó.