Ramos Arizpe mantiene operativo preventivo por lluvias

RAMOS ARIZPE, COAH.. El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene activo el operativo preventivo y de atención ante las lluvias registradas durante los últimos días, con recorridos permanentes, atención de incidencias y vigilancia en los principales puntos considerados de riesgo. A través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos se mantiene vigilancia constante para responder a los reportes derivados de las condiciones meteorológicas, además de recorridos preventivos en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que, desde el inicio del periodo de lluvias, las diferentes dependencias municipales trabajan de manera coordinada para prevenir riesgos y responder de forma oportuna ante cualquier situación que pueda afectar a la población. “Seguimos atentos y trabajando de manera permanente. Protección Civil, Bomberos y Servicios Primarios mantienen presencia en los puntos que requieren mayor vigilancia; la prioridad es prevenir y estar preparados para atender cualquier situación que pudiera presentarse”, señaló. La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que el personal permanece atento a las condiciones meteorológicas y a los reportes ciudadanos, mediante recorridos y acciones preventivas durante los periodos de precipitación.

Como parte del despliegue, elementos de Protección Civil y Bomberos también han participado en la atención de accidentes registrados durante estos días, brindando auxilio y realizando las maniobras necesarias para reducir riesgos en las zonas de intervención. REVISAN CANALES Y PASOS PLUVIALES De manera paralela, cuadrillas de Servicios Primarios continúan con la revisión y monitoreo de canales, rejillas pluviales y pasos de agua, con el objetivo de detectar oportunamente acumulaciones de basura, taponamientos o cualquier condición que pueda dificultar el flujo del agua. Las revisiones se mantienen en los canales de Parajes de los Pinos, Mirador, Villa Sol, Escorial y Santa Luz Analco, además del Arroyo La Encantada y puntos ubicados en las calles Alberto Castro y Antonio Flores Castro.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población a evitar cruzar vialidades o corrientes con acumulaciones importantes de agua, no acercarse a canales y arroyos durante las lluvias, conducir con precaución y mantener libres de basura las rejillas y pasos pluviales. Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o directamente con Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe al 844 488 6981.

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