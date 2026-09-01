Ramos Arizpe mantiene recargos a un peso para incentivar pago del predial

El tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, señaló que esta medida se aplica de manera anual con el propósito de apoyar la economía de las familias y promover la regularización de los contribuyentes.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Municipio de Ramos Arizpe mantiene vigente el programa de cobro de recargos a un peso para contribuyentes con adeudos del impuesto predial, como parte de los estímulos aprobados por el Cabildo para facilitar el cumplimiento de esta obligación.

“Así es, es un proceso que se lleva año tras año, autorizado por el Cabildo, donde los recargos son a un peso. Esto es para motivar a la ciudadanía, a la cual estamos muy agradecidos, debido a que gracias a la participación hemos tenido una buena recaudación de predial”, declaró.

El funcionario informó que, en lo que va del año, la recaudación por concepto de impuesto predial alcanzó los 240 millones de pesos, cifra que permitió superar la meta proyectada para este ejercicio.

A este resultado se suma un incremento en el uso de las plataformas digitales para realizar los pagos, pues el Municipio registró un crecimiento de 100 por ciento en las operaciones en línea respecto al año anterior.

“Vemos mucha participación los fines de semana; el lunes amanecemos con muchos movimientos del pago en línea, y eso es algo muy importante porque la gente de Ramos Arizpe es gente trabajadora que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no tiene chance de ir a la Presidencia Municipal”, explicó Solís Rodríguez.

Para quienes requieren atención presencial, las cajas de la Presidencia Municipal permanecen abiertas de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, en horario continuo, con atención para adultos mayores y público en general.