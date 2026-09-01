Ramos Arizpe mantiene recargos a un peso para incentivar pago del predial

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    Ramos Arizpe mantiene recargos a un peso para incentivar pago del predial
    El tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, destacó el aumento del 100 por ciento en los pagos de predial realizados a través de plataformas digitales. MANUEL RODRÍGUEZ

La medida fue aprobada por el Cabildo y se aplica cada año para incentivar la regularización de contribuyentes

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Municipio de Ramos Arizpe mantiene vigente el programa de cobro de recargos a un peso para contribuyentes con adeudos del impuesto predial, como parte de los estímulos aprobados por el Cabildo para facilitar el cumplimiento de esta obligación.

El tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, señaló que esta medida se aplica de manera anual con el propósito de apoyar la economía de las familias y promover la regularización de los contribuyentes.

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“Así es, es un proceso que se lleva año tras año, autorizado por el Cabildo, donde los recargos son a un peso. Esto es para motivar a la ciudadanía, a la cual estamos muy agradecidos, debido a que gracias a la participación hemos tenido una buena recaudación de predial”, declaró.

El funcionario informó que, en lo que va del año, la recaudación por concepto de impuesto predial alcanzó los 240 millones de pesos, cifra que permitió superar la meta proyectada para este ejercicio.

A este resultado se suma un incremento en el uso de las plataformas digitales para realizar los pagos, pues el Municipio registró un crecimiento de 100 por ciento en las operaciones en línea respecto al año anterior.

“Vemos mucha participación los fines de semana; el lunes amanecemos con muchos movimientos del pago en línea, y eso es algo muy importante porque la gente de Ramos Arizpe es gente trabajadora que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no tiene chance de ir a la Presidencia Municipal”, explicó Solís Rodríguez.

Para quienes requieren atención presencial, las cajas de la Presidencia Municipal permanecen abiertas de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, en horario continuo, con atención para adultos mayores y público en general.

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En cuanto a la fiscalización de los recursos, el tesorero indicó que los informes trimestrales de la cuenta pública han sido presentados en tiempo y forma ante el Cabildo y cuentan con la aprobación de los ediles.

Añadió que existe coordinación con la Contraloría Municipal para atender los requerimientos derivados de las auditorías y mantener una correcta administración de las finanzas públicas.

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Tomas Gutiérrez Merino

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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