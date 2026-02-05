Ramos Arizpe premiará este viernes a contribuyentes cumplidos con sorteo del predial

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció que este viernes 6 de febrero llevará a cabo el sorteo “Participa y gana pagando tu predial”, una estrategia de incentivo dirigida a las y los ciudadanos que cumplieron en tiempo y forma con el pago de este impuesto durante el mes de enero.

La administración municipal destacó que la iniciativa busca reconocer el compromiso de la ciudadanía con el fortalecimiento de las finanzas públicas, fundamentales para la prestación de servicios y la ejecución de obras en beneficio de la comunidad.

INCENTIVO A LA RESPONSABILIDAD FISCAL

El sorteo se realizará a las 11:00 horas en la plaza de la colonia Manantiales, ubicada sobre la calle De los Arroyos, y se integrará a las actividades del Mercadito de a peso “Todos por más – mejora”, un espacio orientado a dinamizar la economía local y promover la convivencia vecinal.

Autoridades municipales subrayaron que este tipo de dinámicas forman parte de una política pública encaminada a consolidar una cultura de responsabilidad fiscal, al tiempo que se reconoce el esfuerzo de quienes contribuyen oportunamente al desarrollo del municipio.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con el propósito de asegurar un proceso abierto y verificable, el sorteo será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, permitiendo que la población siga en tiempo real el desarrollo del evento.

El Ayuntamiento reiteró la invitación a la ciudadanía para mantenerse atenta a la transmisión y continuar participando en los programas y actividades impulsados por la administración municipal en favor de las familias ramosarizpenses.