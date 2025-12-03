Ramos Arizpe prepara un gran decoración navideña 2025 al estilo Polo Norte

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema DIF y la Secretaría de Desarrollo Social, inició el montaje del gran decorado navideño que este año transformará el corazón de la ciudad. El proyecto busca fortalecer la convivencia familiar, impulsar el turismo local y detonar el consumo durante la temporada decembrina.

Para esta edición, la ciudad ofrecerá una experiencia completamente renovada con una temática de navidad nevada al estilo Polo Norte. La Plaza Principal, la Presidencia Municipal y el bulevar Manuel Acuña serán iluminados con más de 300 mil luces, además de múltiples escenarios festivos diseñados para el disfrute de las familias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este proyecto forma parte de la estrategia municipal para fortalecer el tejido social y generar dinamismo económico.

“Queremos que Ramos Arizpe viva una Navidad llena de luz, de unión y de alegría. Estos espacios los hacemos pensando en nuestras familias y en los más pequeños, para que tengan lugares seguros, bonitos y accesibles donde convivir. La Navidad es un tiempo de esperanza, y con este decorado navideño buscamos también impulsar el comercio local y recibir a visitantes que disfruten de nuestra ciudad”, expresó.