Ramos Arizpe prepara un gran decoración navideña 2025 al estilo Polo Norte

Coahuila
/ 3 diciembre 2025
    Ramos Arizpe prepara un gran decoración navideña 2025 al estilo Polo Norte
    Trabajadores comenzaron a instalar las decoraciones. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal, a través del DIF y Desarrollo Social, inició el montaje del gran decorado navideño

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema DIF y la Secretaría de Desarrollo Social, inició el montaje del gran decorado navideño que este año transformará el corazón de la ciudad. El proyecto busca fortalecer la convivencia familiar, impulsar el turismo local y detonar el consumo durante la temporada decembrina.

Para esta edición, la ciudad ofrecerá una experiencia completamente renovada con una temática de navidad nevada al estilo Polo Norte. La Plaza Principal, la Presidencia Municipal y el bulevar Manuel Acuña serán iluminados con más de 300 mil luces, además de múltiples escenarios festivos diseñados para el disfrute de las familias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este proyecto forma parte de la estrategia municipal para fortalecer el tejido social y generar dinamismo económico.

“Queremos que Ramos Arizpe viva una Navidad llena de luz, de unión y de alegría. Estos espacios los hacemos pensando en nuestras familias y en los más pequeños, para que tengan lugares seguros, bonitos y accesibles donde convivir. La Navidad es un tiempo de esperanza, y con este decorado navideño buscamos también impulsar el comercio local y recibir a visitantes que disfruten de nuestra ciudad”, expresó.

$!Este año la temática será una navidad nevada estilo Polo Norte, con más de 300 mil luces.
Este año la temática será una navidad nevada estilo Polo Norte, con más de 300 mil luces. FOTO: CORTESÍA

El alcalde invitó a la ciudadanía a participar en el gran encendido del Pino Navideño, que se realizará este viernes 5 de diciembre a las 7:00 de la noche en la Plaza Principal.

“Será un momento especial para compartir en familia, lleno de luz, alegría y espíritu navideño”, sostuvo.

Como parte del montaje, se instalará un pino monumental de 12 metros con efecto nevado, rodeado de jardines invernales, murales de hielo y escenarios fotográficos. El kiosco será cubierto con un iglú gigante que fungirá como espacio principal para que Santa Claus reciba a niñas y niños durante toda la temporada.

$!El encendido del pino se llevará a cabo este viernes.
El encendido del pino se llevará a cabo este viernes. FOTO: CORTESÍA

El corredor navideño también incluirá una viña decorativa, una zona de venta de productos típicos —como manzanas caramelizadas, galletas de jengibre, champurrado, chocolate caliente, churros y algodones de azúcar— elaborados por emprendedoras locales.

A ello se suman la estación del Expreso Polar, un carrusel, renos gigantes y diversos espacios temáticos diseñados para promover el esparcimiento seguro y la cohesión social.

Los trabajos avanzan de manera continua y el corredor quedará listo en los próximos días, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la temporada para habitantes y visitantes.

