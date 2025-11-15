Nuevas clínicas en Ramos Arizpe comienzan a transformar la atención médica en colonias del oriente

Coahuila
/ 15 noviembre 2025
    Nuevas clínicas en Ramos Arizpe comienzan a transformar la atención médica en colonias del oriente
    Habitantes de Analco y colonias vecinas acuden desde temprana hora a las Clínicas de la Salud Popular, donde reciben atención médica, dental y óptica sin costo como parte del nuevo programa municipal impulsado en Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

A pocos días de su apertura, las Clínicas de la Salud Popular ya registran alta demanda entre familias de Analco y sectores vecinos, quienes reciben consultas, estudios y medicamentos totalmente gratuitos

A solo días de haber abierto sus puertas, las nuevas Clínicas de la Salud Popular en Ramos Arizpe ya muestran su impacto en la vida cotidiana de miles de familias del oriente de la ciudad. Vecinos de Analco, Santa Luz Analco, Jardines de Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, Urbivilla, Villasol, Parajes, Valle y otros sectores cercanos comenzaron a hacer uso activo de los servicios médicos gratuitos que ofrecen estas unidades municipales.

$!Las nuevas unidades médicas municipales acercan consultas, medicamentos y estudios de laboratorio a familias que históricamente debían trasladarse a otras zonas para recibir servicios básicos de salud.
Las nuevas unidades médicas municipales acercan consultas, medicamentos y estudios de laboratorio a familias que históricamente debían trasladarse a otras zonas para recibir servicios básicos de salud. FOTO: CORTESÍA

Las clínicas —ubicadas en Analco y Manantiales— brindan consulta general, atención dental y óptica, además de medicamentos y estudios de laboratorio sin costo. Para muchas familias, esto representa un cambio inmediato: menos traslados, menos gastos y atención digna cerca de casa.

Durante la inauguración, las y los habitantes compartieron testimonios que reflejan el alcance social del proyecto. Personas como Erika Nava, María de Lourdes Martínez y Carmen Julia Alvarado coincidieron en que contar con servicios completos en su propio sector “cambia la calidad de vida”, especialmente para adultos mayores, madres solteras y quienes no cuentan con seguridad social.

El alcalde Tomás Gutiérrez destacó que la respuesta ciudadana confirma la necesidad real de estas clínicas y aseguró que el proyecto es posible gracias al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el DIF Coahuila y el DIF Municipal. Además, adelantó que ya se trabaja para abrir una tercera unidad el próximo año.

“Lo importante es que la gente ya las está utilizando. Y aunque uno siempre desea que nadie tenga malestares, cuando llegue ese día aquí tienen una clínica completa, gratuita y funcionando para ustedes. Para eso se hizo: para que la salud esté cerca y disponible cuando más se necesite”, afirmó.

$!Personal de salud atiende de manera continua a los vecinos que acuden por consultas, limpiezas dentales, resinas, lentes y análisis de laboratorio, todos incluidos dentro del esquema gratuito.
Personal de salud atiende de manera continua a los vecinos que acuden por consultas, limpiezas dentales, resinas, lentes y análisis de laboratorio, todos incluidos dentro del esquema gratuito. FOTO: CORTESÍA

SERVICIOS DISPONIBLES

Cada clínica brinda atención a más de 12 mil derechohabientes, con servicios totalmente gratuitos:

Consulta médica general ilimitada

Atención dental: limpiezas, resinas y extracciones

Óptica: dos pares de lentes por año

Farmacia con más de 200 medicamentos

Laboratorio con más de 20 estudios

Videollamadas con médicos especialistas

Horarios de atención:

Lunes a viernes de 7:00 a 17:00 horasSábados de 9:00 a 14:00 horas

COLONIAS BENEFICIADAS

Analco, Santa Luz Analco, Jardines de Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, Urbivilla, Villasol, Parajes de los Pinos, Parajes del Valle, Valle de los Pinos, Escorial, Cactus, Real del Valle, Valle Poniente, entre otras.

Con una respuesta que supera las expectativas iniciales, las clínicas comienzan a consolidarse como uno de los programas más relevantes en materia de salud municipal para Ramos Arizpe.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

