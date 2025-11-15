Nuevas clínicas en Ramos Arizpe comienzan a transformar la atención médica en colonias del oriente

A solo días de haber abierto sus puertas, las nuevas Clínicas de la Salud Popular en Ramos Arizpe ya muestran su impacto en la vida cotidiana de miles de familias del oriente de la ciudad. Vecinos de Analco, Santa Luz Analco, Jardines de Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, Urbivilla, Villasol, Parajes, Valle y otros sectores cercanos comenzaron a hacer uso activo de los servicios médicos gratuitos que ofrecen estas unidades municipales.

Las clínicas —ubicadas en Analco y Manantiales— brindan consulta general, atención dental y óptica, además de medicamentos y estudios de laboratorio sin costo. Para muchas familias, esto representa un cambio inmediato: menos traslados, menos gastos y atención digna cerca de casa.

Durante la inauguración, las y los habitantes compartieron testimonios que reflejan el alcance social del proyecto. Personas como Erika Nava, María de Lourdes Martínez y Carmen Julia Alvarado coincidieron en que contar con servicios completos en su propio sector “cambia la calidad de vida”, especialmente para adultos mayores, madres solteras y quienes no cuentan con seguridad social.

El alcalde Tomás Gutiérrez destacó que la respuesta ciudadana confirma la necesidad real de estas clínicas y aseguró que el proyecto es posible gracias al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el DIF Coahuila y el DIF Municipal. Además, adelantó que ya se trabaja para abrir una tercera unidad el próximo año.

“Lo importante es que la gente ya las está utilizando. Y aunque uno siempre desea que nadie tenga malestares, cuando llegue ese día aquí tienen una clínica completa, gratuita y funcionando para ustedes. Para eso se hizo: para que la salud esté cerca y disponible cuando más se necesite”, afirmó.