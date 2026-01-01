Ramos Arizpe reconocerá a sus elementos en el Día del Policía y destaca modelo de seguridad humana

    Elementos de la corporación policial de Ramos Arizpe serán reconocidos en el marco del Día del Policía por su compromiso con la seguridad y la cercanía con la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconoce la labor de mujeres y hombres que integran la corporación, subrayando su compromiso humano

En el marco de la conmemoración del Día del Policía, que se celebrará mañana 2 de enero, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconocerá a las mujeres y hombres que integran la corporación de seguridad pública, destacando su labor diaria en favor de la tranquilidad y el bienestar de la ciudad, basada en un profundo sentido humano y de responsabilidad social.

La administración municipal subraya que detrás de cada uniforme hay madres y padres de familia, hijas e hijos, y ciudadanos que no solo cumplen con la tarea de mantener el orden, sino que también protegen el entorno donde crecen sus propias familias. Esta vocación de servicio, señalaron autoridades locales, nace del compromiso de cuidar a Ramos Arizpe como si fuera su propio hogar.

$!La administración municipal destacó que la inversión en capacitación, equipamiento y tecnología ha fortalecido la prevención del delito y la atención a emergencias en el municipio.
La administración municipal destacó que la inversión en capacitación, equipamiento y tecnología ha fortalecido la prevención del delito y la atención a emergencias en el municipio. FOTO: CORTESÍA

Más allá de estadísticas y operativos, el reconocimiento puso en el centro a las personas que patrullan las calles, atienden llamados de auxilio y acompañan a la ciudadanía en momentos críticos, demostrando que la seguridad pública también se construye desde la cercanía, la empatía y el compromiso cotidiano con la comunidad.

Durante 2025, la seguridad pública se consolidó como uno de los pilares más sólidos del Gobierno Municipal, gracias a una visión moderna y humana. La inversión en capacitación, equipamiento y tecnología permitió fortalecer la prevención del delito, mejorar la atención a emergencias y ampliar la presencia operativa en colonias, zonas rurales y corredores estratégicos del municipio.

$!Autoridades resaltaron que la coordinación con instancias estatales y federales ha permitido mantener a Ramos Arizpe como una ciudad segura, ordenada y en paz.
Autoridades resaltaron que la coordinación con instancias estatales y federales ha permitido mantener a Ramos Arizpe como una ciudad segura, ordenada y en paz. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y las corporaciones federales generó avances significativos en la reducción de conductas delictivas y en el fortalecimiento de la confianza ciudadana, manteniendo a Ramos Arizpe como un municipio seguro, ordenado y en paz.

El Gobierno Municipal reitera su reconocimiento a la corporación policial, a la que calificó como un ejemplo de servicio y profesionalismo, y agradece a cada elemento por su entrega diaria en la protección de la ciudad y el futuro de las familias ramosarizpenses.

