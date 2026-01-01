Ramos Arizpe reconocerá a sus elementos en el Día del Policía y destaca modelo de seguridad humana

En el marco de la conmemoración del Día del Policía, que se celebrará mañana 2 de enero, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconocerá a las mujeres y hombres que integran la corporación de seguridad pública, destacando su labor diaria en favor de la tranquilidad y el bienestar de la ciudad, basada en un profundo sentido humano y de responsabilidad social. La administración municipal subraya que detrás de cada uniforme hay madres y padres de familia, hijas e hijos, y ciudadanos que no solo cumplen con la tarea de mantener el orden, sino que también protegen el entorno donde crecen sus propias familias. Esta vocación de servicio, señalaron autoridades locales, nace del compromiso de cuidar a Ramos Arizpe como si fuera su propio hogar. TE PUEDE INTERESAR: Más de 2 mil espacios públicos fueron rehabilitados en Saltillo con la estrategia ‘Aquí Andamos’

Más allá de estadísticas y operativos, el reconocimiento puso en el centro a las personas que patrullan las calles, atienden llamados de auxilio y acompañan a la ciudadanía en momentos críticos, demostrando que la seguridad pública también se construye desde la cercanía, la empatía y el compromiso cotidiano con la comunidad. Durante 2025, la seguridad pública se consolidó como uno de los pilares más sólidos del Gobierno Municipal, gracias a una visión moderna y humana. La inversión en capacitación, equipamiento y tecnología permitió fortalecer la prevención del delito, mejorar la atención a emergencias y ampliar la presencia operativa en colonias, zonas rurales y corredores estratégicos del municipio.