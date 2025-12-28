Coahuila: Ramos Arizpe vive en 2025 una transformación con visión social y coordinación estatal

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe cerró 2025 con avances significativos que marcaron un antes y un después en la vida pública del municipio. Así lo destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al subrayar que cuando Estado y Municipio trabajan con un mismo rumbo y objetivos comunes, los resultados se traducen en progreso social, bienestar ciudadano y oportunidades reales para la población.

A lo largo del año, las administraciones estatal y municipal impulsaron proyectos estratégicos en movilidad, salud, seguridad, educación y obra pública, enfocados en atender necesidades reales y en construir un municipio más justo, ordenado y competitivo.

Uno de los programas más emblemáticos fue la Ruta Estudiantil, un modelo innovador de transporte público gratuito, moderno y sustentable, pionero en la región. Este servicio opera los 365 días del año, está abierto a toda la ciudadanía y se consolidó como una herramienta de justicia social, al conectar comunidades, centros educativos, parques industriales y zonas urbanas.

En materia de salud comunitaria, el Gobierno Municipal fortaleció su modelo de atención social con la construcción y puesta en operación de dos Clínicas de la Salud Popular, ubicadas en Analco y Manantiales —esta última próxima a ser entregada—, además de impulsar infraestructura especializada para la atención de adicciones.

Estas unidades brindan consulta médica general gratuita, atención dental y óptica, entrega de lentes sin costo, farmacia con más de 200 medicamentos básicos, estudios de laboratorio y consultas con médicos especialistas vía telemedicina, ampliando el acceso a servicios de salud para miles de familias.

La seguridad pública se consolidó como uno de los ejes del desarrollo municipal con la inauguración del Centro de Inteligencia y Monitoreo C2, una infraestructura de vanguardia con una inversión de 17.4 millones de pesos. El sistema integra cerca de 300 cámaras de videovigilancia, tecnología de reconocimiento facial y de placas con inteligencia artificial, 24 kilómetros de fibra óptica enlazados al C4 estatal y bodycams con transmisión en vivo para elementos en campo.

Este esquema fortalece la prevención del delito, mejora la capacidad de respuesta ante emergencias y refuerza la coordinación entre la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Guardia Nacional, posicionando a Ramos Arizpe como uno de los municipios mejor equipados de Coahuila en seguridad tecnológica.

En el rubro educativo, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso con el acceso, la equidad y la mejora de las condiciones de aprendizaje. A través del programa “En tu escuela tú eliges”, se destinaron 1.8 millones de pesos para apoyar a 34 planteles de distintos niveles, beneficiando a 12 mil 321 alumnos, desde preescolar hasta bachillerato.