Ramos Arizpe refuerza su política alimentaria con más de 30 mil apoyos entregados a familias vulnerables
El DIF Municipal impulsa acciones permanentes para mejorar la nutrición y calidad de vida de la población más necesitada
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe fortalece de manera significativa sus programas alimentarios a través del DIF Municipal, generando resultados tangibles que benefician a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con las proyecciones del Departamento de Alimentos del DIF, para el cierre de 2025 se habrán otorgado más de 30 mil apoyos alimentarios. Estas acciones incluyen la entrega de despensas, desayunos escolares, apoyos a adultos mayores y la participación en brigadas comunitarias que llevan atención directa a diversos sectores del municipio.
“En Ramos Arizpe trabajamos con hechos, no con discursos. A través del DIF garantizamos que los apoyos lleguen directamente a quienes más los necesitan, fortaleciendo la salud, la alimentación y el bienestar de nuestras familias”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al destacar el alcance social de estos programas.
Los apoyos alimentarios se distribuyen diariamente en distintos puntos de la ciudad, atendiendo a personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el Comedor del Adulto Mayor, así como con la entrega de platillos calientes, café y pan.
Estas acciones benefician a miles de adultos mayores, mujeres embarazadas, estudiantes y familias de escasos recursos que encuentran en estos programas un respaldo esencial.
Entre los resultados alcanzados destacan: 3 mil 346 platillos servidos en el comedor comunitario; 3 mil 397 desayunos entregados a estudiantes del CETIS en el área rural; 7 mil 417 beneficiarios del programa de donación de pan; mil desayunos otorgados a empacadores adultos mayores; 8 mil servicios de café en reuniones del Adulto Mayor; 6 mil apoyos distribuidos en brigadas y eventos comunitarios; así como mil 454 atenciones en situaciones de emergencia por incendios o inundaciones.
Asimismo, dentro del Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad, se han entregado 880 despensas a adultos mayores. De igual forma, el Programa de los Primeros 1,000 Días de Vida ha distribuido 208 despensas a mujeres embarazadas que forman parte del padrón municipal.
“Nuestro compromiso es llegar a cada rincón de Ramos Arizpe, a cada adulto mayor, madre o familia que enfrenta una situación difícil. Alimentar también es cuidar, y ese es el corazón de nuestro trabajo en el DIF”, afirmó Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de construir una comunidad más solidaria, equitativa y con mejores condiciones de bienestar para todos.