Ramos Arizpe refuerza su política alimentaria con más de 30 mil apoyos entregados a familias vulnerables

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe fortalece de manera significativa sus programas alimentarios a través del DIF Municipal, generando resultados tangibles que benefician a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con las proyecciones del Departamento de Alimentos del DIF, para el cierre de 2025 se habrán otorgado más de 30 mil apoyos alimentarios. Estas acciones incluyen la entrega de despensas, desayunos escolares, apoyos a adultos mayores y la participación en brigadas comunitarias que llevan atención directa a diversos sectores del municipio.

“En Ramos Arizpe trabajamos con hechos, no con discursos. A través del DIF garantizamos que los apoyos lleguen directamente a quienes más los necesitan, fortaleciendo la salud, la alimentación y el bienestar de nuestras familias”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al destacar el alcance social de estos programas.

Los apoyos alimentarios se distribuyen diariamente en distintos puntos de la ciudad, atendiendo a personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el Comedor del Adulto Mayor, así como con la entrega de platillos calientes, café y pan.