Ramos Arizpe: Rehabilitación de Plaza Texcoco mejora convivencia y seguridad en Analco

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Coahuila
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    Ramos Arizpe: Rehabilitación de Plaza Texcoco mejora convivencia y seguridad en Analco
    La Plaza Texcoco, en la colonia Analco, cuenta con pasto sintético, juegos infantiles, palapa y nuevas luminarias tras su rehabilitación. CORTESÍA

Vecinos destacan la iluminación, los juegos infantiles y las nuevas instalaciones para el disfrute de las familias

RAMOS ARIZPE, COAH.- La rehabilitación de la Plaza Texcoco, en la colonia Analco, en Ramos Arizpe ha sido bien recibida por los vecinos, quienes reconocen las mejoras en iluminación, limpieza e instalaciones para la recreación, así como las nuevas condiciones para la convivencia familiar.

El espacio fue entregado recientemente por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, luego de trabajos que incluyeron la instalación de pasto sintético, una palapa, juegos infantiles y nuevas luminarias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-ramos-arizpe-la-administracion-de-tomas-gutierrez-mantiene-espacios-de-convivencia-en-colonias-y-comunidades-rurales-AD24051753

Las adecuaciones permitieron renovar un área que anteriormente presentaba condiciones de deterioro y que ahora es utilizada por niñas, niños, jóvenes y adultos como punto de encuentro.

Gladys Portela Uscanga, habitante de la colonia, destacó el cambio en las condiciones del lugar, particularmente por la iluminación y la imagen que presenta tras la intervención.

“La plaza está hermosa, me encantó todo, está precioso. La iluminación es muy buena y ahora todo está muy colorido, algo que antes no se miraba. Yo caminaba por aquí y se veía oscuro y sucio; ahora tenemos un espacio donde los niños juegan y se divierten, pero que además fortalece los lazos familiares y vecinales de nuestra colonia”, comentó.

$!La recuperación de espacios públicos busca favorecer la convivencia y la integración entre los habitantes de Ramos Arizpe.
La recuperación de espacios públicos busca favorecer la convivencia y la integración entre los habitantes de Ramos Arizpe. CORTESÍA

La vecina consideró que la recuperación del área también contribuye a mejorar la percepción de seguridad y la calidad de vida de quienes habitan el sector. Asimismo, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde por impulsar acciones de este tipo.

“Estamos muy contentos por todo lo que esto implica, porque también es seguridad y calidad de vida para nuestra colonia. Queremos agradecerles por tener esta visión, porque, como dijo el alcalde, cuando se coordinan, trabajan mejor”, añadió.

ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA FAMILIAR

Para los padres de familia, la rehabilitación representa la posibilidad de contar con un sitio cercano a sus hogares donde sus hijos puedan jugar y convivir con otros menores, mientras los adultos comparten actividades con sus vecinos.

Saúl González Esquivel, padre de familia, señaló que las nuevas instalaciones ofrecen una alternativa para disfrutar las tardes en un entorno adecuado para la recreación infantil.

$!Vecinos de Analco destacaron las mejoras en iluminación y las condiciones para la convivencia familiar en la Plaza Texcoco.
Vecinos de Analco destacaron las mejoras en iluminación y las condiciones para la convivencia familiar en la Plaza Texcoco. CORTESÍA

“Antes no teníamos un lugar así para traer a nuestros hijos. Ahora podemos venir por las tardes, verlos jugar y convivir con otros vecinos. La plaza quedó muy bonita, pero lo más importante es que nuestros niños tienen un espacio digno y bien iluminado para divertirse. Ojalá entre todos la cuidemos para que siga así por muchos años”, expresó.

APUESTAN POR RECUPERAR ÁREAS PÚBLICAS

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha señalado que la rehabilitación de plazas forma parte de las acciones municipales orientadas a fortalecer el tejido social y mejorar las condiciones de vida de las familias.

$!Gladys Portela Uscanga destacó los beneficios que la plaza traerá para los vecinos de la Analco.
Gladys Portela Uscanga destacó los beneficios que la plaza traerá para los vecinos de la Analco. CORTESÍA

La estrategia contempla la recuperación de espacios destinados a la convivencia, el deporte y la integración comunitaria, con el propósito de que habitantes de distintas edades cuenten con lugares adecuados para desarrollar actividades recreativas cerca de sus hogares.

En el caso de la Plaza Texcoco, los vecinos destacaron la importancia de conservar las instalaciones y mantener en buenas condiciones el espacio para que continúe como punto de reunión de la colonia Analco.

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