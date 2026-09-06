Saltillenses disfrutan la primera Ruta Recreativa de septiembre

Cientos de saltillenses y familias enteras aprovecharon el buen clima de este domingo por la mañana para acudir a la Ruta Recreativa, donde participaron en actividades físicas, convivieron y disfrutaron de las diferentes opciones que ofreció el Gobierno Municipal. Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, cada domingo distintas dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo participan en este espacio con actividades recreativas, educativas y deportivas dirigidas a personas de todas las edades.

Durante esta edición, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de atención en el que brindó de manera gratuita consultas médicas, además de realizar detecciones de diabetes e hipertensión entre los asistentes. También se ofrecieron servicios para las mascotas, entre ellos vacunación antirrábica y desparasitación, con el objetivo de contribuir al cuidado de la salud de los animales de compañía y sus familias. A lo largo de la Ruta Recreativa, que se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza, se observó a cientos de personas realizando distintas actividades físicas, desde caminatas y trote hasta recorridos en bicicleta, patines y patineta. El circuito recreativo se forma entre las calles Baja California y Canadá, convirtiéndose cada domingo en un espacio para que las familias puedan realizar ejercicio al aire libre y aprovechar las actividades organizadas por el Municipio.

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las y los saltillenses a participar cada domingo en la Ruta Recreativa y aprovechar las actividades que se ofrecen para promover la activación física y la convivencia familiar. Asimismo, informó que a partir de esta edición el horario de funcionamiento fue ampliado y ahora la Ruta Recreativa opera de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.