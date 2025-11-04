Ramos Arizpe se convierte en sede de la cancelación de estampilla postal conmemorativa

Coahuila
/ 4 noviembre 2025
    Ramos Arizpe se convierte en sede de la cancelación de estampilla postal conmemorativa
    En la ceremonia participaron autoridades municipales y del Servicio Postal Mexicano, encabezadas por Marco Tulio Rousell Sánchez. FOTO: CORTESÍA

El evento marca también la inauguración de dos exposiciones filatélicas con piezas postales de diversas partes del mundo

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe fue sede de la ceremonia de cancelación de una estampilla postal conmemorativa, un evento de relevancia cultural que marca el inicio oficial de su circulación y venta en todo el país.

La cancelación consiste en colocar un sello especial en color rojo sobre la estampilla, práctica tradicional del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) que certifica el pago del porte y la entrega de correspondencia y paquetes. Este acto simbólico representa la puesta en marcha de una nueva emisión filatélica, valorada por coleccionistas y amantes de la historia postal.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Museo de Historia de Ramos Arizpe, donde también fueron inauguradas dos exposiciones filatélicas integradas por piezas postales provenientes de distintos países y épocas. Las colecciones forman parte del acervo cultural de Correos de México y del histórico Palacio Postal de la Ciudad de México.

Las muestras ofrecen al público una oportunidad única para apreciar impresiones postales internacionales, documentos y sellos que dan cuenta de la evolución del correo a lo largo de los siglos, y que constituyen un valioso testimonio del patrimonio filatélico mundial.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el orgullo de que Ramos Arizpe sea punto de encuentro para la cultura postal y la historia.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el orgullo de que Ramos Arizpe sea punto de encuentro para la cultura postal y la historia. FOTO: CORTESÍA

Durante la ceremonia, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino expresó su satisfacción por albergar un evento de esta naturaleza, subrayando el valor histórico y educativo que representa para el municipio.

“Nos llena de orgullo que Ramos Arizpe sea hoy un punto de encuentro para la historia postal de México y del mundo. Este museo resguarda la memoria de nuestra ciudad, y acciones como esta fortalecen nuestra identidad y enriquecen la cultura de las familias ramosarizpenses. Seguiremos trabajando para que más actividades culturales y educativas lleguen a nuestra comunidad”, destacó el edil.

En el acto estuvieron presentes Marco Tulio Rousell Sánchez, gerente estatal del Servicio Postal Mexicano en Coahuila; Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; Hilario Durón Hernández, director del Museo de Historia; y Claudia Reyes Méndez, síndico de mayoría del Cabildo.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

