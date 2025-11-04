Ramos Arizpe se convierte en sede de la cancelación de estampilla postal conmemorativa
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El evento marca también la inauguración de dos exposiciones filatélicas con piezas postales de diversas partes del mundo
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe fue sede de la ceremonia de cancelación de una estampilla postal conmemorativa, un evento de relevancia cultural que marca el inicio oficial de su circulación y venta en todo el país.
La cancelación consiste en colocar un sello especial en color rojo sobre la estampilla, práctica tradicional del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) que certifica el pago del porte y la entrega de correspondencia y paquetes. Este acto simbólico representa la puesta en marcha de una nueva emisión filatélica, valorada por coleccionistas y amantes de la historia postal.
TE PUEDE INTERESAR: Saldo Blanco durante fin de semana festivo en Ramos Arizpe
El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Museo de Historia de Ramos Arizpe, donde también fueron inauguradas dos exposiciones filatélicas integradas por piezas postales provenientes de distintos países y épocas. Las colecciones forman parte del acervo cultural de Correos de México y del histórico Palacio Postal de la Ciudad de México.
Las muestras ofrecen al público una oportunidad única para apreciar impresiones postales internacionales, documentos y sellos que dan cuenta de la evolución del correo a lo largo de los siglos, y que constituyen un valioso testimonio del patrimonio filatélico mundial.
Durante la ceremonia, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino expresó su satisfacción por albergar un evento de esta naturaleza, subrayando el valor histórico y educativo que representa para el municipio.
“Nos llena de orgullo que Ramos Arizpe sea hoy un punto de encuentro para la historia postal de México y del mundo. Este museo resguarda la memoria de nuestra ciudad, y acciones como esta fortalecen nuestra identidad y enriquecen la cultura de las familias ramosarizpenses. Seguiremos trabajando para que más actividades culturales y educativas lleguen a nuestra comunidad”, destacó el edil.
TE PUEDE INTERESAR: Disfrutaron más de 26 mil personas del Festival de la Catrina 2025 en Ramos Arizpe
En el acto estuvieron presentes Marco Tulio Rousell Sánchez, gerente estatal del Servicio Postal Mexicano en Coahuila; Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; Hilario Durón Hernández, director del Museo de Historia; y Claudia Reyes Méndez, síndico de mayoría del Cabildo.