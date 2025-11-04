Ramos Arizpe se convierte en sede de la cancelación de estampilla postal conmemorativa

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe fue sede de la ceremonia de cancelación de una estampilla postal conmemorativa, un evento de relevancia cultural que marca el inicio oficial de su circulación y venta en todo el país.

La cancelación consiste en colocar un sello especial en color rojo sobre la estampilla, práctica tradicional del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) que certifica el pago del porte y la entrega de correspondencia y paquetes. Este acto simbólico representa la puesta en marcha de una nueva emisión filatélica, valorada por coleccionistas y amantes de la historia postal.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Museo de Historia de Ramos Arizpe, donde también fueron inauguradas dos exposiciones filatélicas integradas por piezas postales provenientes de distintos países y épocas. Las colecciones forman parte del acervo cultural de Correos de México y del histórico Palacio Postal de la Ciudad de México.

Las muestras ofrecen al público una oportunidad única para apreciar impresiones postales internacionales, documentos y sellos que dan cuenta de la evolución del correo a lo largo de los siglos, y que constituyen un valioso testimonio del patrimonio filatélico mundial.