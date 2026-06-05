Retiran más de 50 tanques de gas por riesgo de fuga en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Retiran más de 50 tanques de gas por riesgo de fuga en Ramos Arizpe
    Los tanques de gas tienen una vida útil de cinco años, afirma Protección Civil de Ramos Arizpe. ARCHIVO

Protección Civil alerta sobre el periodo de vida útil de los cilindros y exhorta a realizar mantenimiento preventivo

RAMOS ARIZPE, COAH.- Debido al riesgo inminente que representan los cilindros deteriorados, el departamento de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe ha intensificado el retiro de tanques de gas en mal estado tras recibir constantes reportes de la ciudadanía por fugas en diversos sectores del municipio.

El director de la corporación, Francisco Sánchez Aguirre, aclaró que la recolección responde a llamados de auxilio. “No tanto que los vayamos a recoger, son alertamientos que tenemos en la comunidad que nos avisan de que tienen algún problema de fuga de gas en su tanque”, explicó.

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De acuerdo con el funcionario, el desgaste severo suele concentrarse en zonas específicas de la estructura debido a las condiciones climáticas locales. “Cuando van los compañeros de bomberos y se percatan de que el tanque ya está poroso, normalmente está poroso de la parte de abajo, porque es la parte que tiene más humedad”, señaló.

La acumulación de humedad y el paso de los años comprometen la seguridad de las familias, quienes optan por deshacerse de los contenedores. “Ya cuando pasan los años y bueno, pues se empieza a tener ese defecto el tanque, pues hay que retirarlo verdad, la misma gente nos pide que lo retiremos”, detalló.

Sánchez Aguirre precisó que la incidencia de estas solicitudes se mantiene constante en la localidad. “Normalmente dos veces por semana, en lo que va del año, pues tenemos que hemos recogido algunos 50 tanques de diferentes tamaños de diferentes capacidades”, informó el director.

Ante este panorama, la corporación exhortó a la población a vigilar la caducidad y las condiciones físicas de sus equipos domésticos. “Aprovechamos, los tanques tienen un periodo de vida. Normalmente son de cinco años y luego hay que revisarlos para ver si están en buenas condiciones”, advirtió.

Como medida preventiva para prolongar la utilidad de los cilindros, el capitán recomendó protegerlos de la intemperie. “Se les puede dar el mantenimiento. Este lo principal es que no queden tan expuestos al sol y, bueno, pues de perdido, una vez al año, darle una pintada”, aconsejó.

Finalmente, reiteró la necesidad de usar recubrimientos adecuados y sustituir las unidades que representen un peligro latente. “Con alguna pintura especial de preferencia de color blanco... lo ideales, repito, cada cinco años darle una buena revisada y si ya no está en buenas condiciones, cambiarlo”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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