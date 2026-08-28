Se estima 1.7 mdp en derrama económica durante celebración del Día de Independencia en Saltillo: Canirac

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    Se estima 1.7 mdp en derrama económica durante celebración del Día de Independencia en Saltillo: Canirac
    Por el momento algunos restaurantes en la ciudad ya preparan una serie de temáticas para la celebración; principalmente los de comida regional mexicana ESPECIAL.

Además en el sector restaurantero se destacó la demanda que en está temporada tendrán los platillos mexicanos como los chiles en nogada

Una derrama de 1.7 millones de pesos es la que se contempla que genere este año, en el sector restaurantero, la celebración del Día del Grito en Saltillo.

El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, indicó que los días alrededor del 15 de septiembre, también son muy tradicionales los chiles en nogada, por lo que en un período de dos a tres semanas nada más con la venta de ese tipo de platillos, del que se espera una derrama económica de 500 mil pesos.

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Asimismo con la celebración del Día del Grito esperan una derrama económica de 1.7 millones de pesos en total, además destacó que para estas fiestas hay algunos restaurantes que están preparando una serie de temáticas, principalmente los de comida regional mexicana y de alta cocina.

Por otra parte, recordó que después de la celebración del Grito, viene el Festival de la Paella el 26 de septiembre, en su edición número 16 y donde se contempla superar las 40 estaciones de diferentes paellas en las categorías amateur y profesional, asimismo se estima que genere una derrama económica de 1.8 millones de pesos.

Finalmente comentó que un evento en el que participó fue el de Abastur 2026, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, donde realizaron encuentros de negocios con proveedores y empresas que desarrollan equipos que son para la industria gastronómica.

Agregó que esos encuentros les permiten estar más a la vanguardia, para así producir con menor tiempo el mayor número de platillos, así como generar nuevos menús y sobre todo ir adaptando la tecnología ahora sobre la inteligencia artificial.

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