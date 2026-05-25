Ramos Fest 2026 reunirá a ocho influencers para impulsar el Festival del Lechón

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ramos Fest 2026 reunirá a ocho influencers para impulsar el Festival del Lechón
    Ramos Arizpe convertirá el Festival del Lechón en un escaparate nacional con influencers CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino adelantó que el festival gastronómico contará con sorpresas y que los boletos están por agotarse

RAMOS ARIZPE, COAH.- El municipio de Ramos Arizpe alista los últimos detalles para el Ramos Fest 2026, el cual incluirá una fuerte presencia de creadores de contenido digital para engalanar sus eventos gastronómicos y culturales tradicionales.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino confirmó que, además de la participación ya anunciada del creador de contenido conocido como “El Arriero”, se integrarán múltiples figuras de las redes sociales para el festival del lechón.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/reactivan-conexion-aerea-torreon-san-antonio-buscan-consolidar-el-vuelo-OI20931816

“Quisimos que el Ramos Fest quisiera tenerlos, pues no solo viene él, vienen 7 influencers más”, reveló el edil sobre la cartelera de invitados que formarán parte del jurado y la promoción del evento.

Gutiérrez Merino destacó que el festival de este año está diseñado para superar las expectativas de los asistentes mediante un formato de gran alcance que se detallará de manera formal durante los próximos días.

“Traemos un evento en el cual muy muy grande, todavía que se va a hacer, lo tocamos más en una fecha especial, quisiéramos ahorita no distraernos de este ramos winefest 2026 y con gusto”, comentó.

La respuesta de la ciudadanía de la Región Sureste ha provocado que las entradas para las distintas actividades culinarias del municipio registren una alta demanda de cara al arranque de las celebraciones.

“Créanme que vienen sorpresas muy grandes para el lechón fest, ya están acabando los boletos y la información ya lo daremos, especialmente en otros días adelante, vísperas adelante”, concluyó el Presidente Municipal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
Gastronomía

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mejor distractor

El mejor distractor
true

Rocha: el principio del fin de Morena (II)

true

POLITICÓN: La incómoda visita de ‘Alito’ Moreno y compañía para los candidatos priistas de Coahuila
Coahuila es de los estados que más golpes han dado al narcomenudeo en lo que va de este año 2026.

Coahuila: Capturan a 442 narcomenudistas entre enero y abril
El Reglamento de Ética y Conducta de la UAdeC contempla restricciones para la participación de trabajadores universitarios en reuniones no institucionales organizadas por estudiantes cuando existe consumo de alcohol.

Aspirante a Director de Jurisprudencia de la UAdeC busca el voto haciendo fiestas con alcohol (video)
Los Saraperos de Saltillo evitaron la barrida en el Parque Alberto Romo Chávez al vencer 7-1 a los Rieleros de Aguascalientes.

Saraperos derrota 7-1 a Rieleros y rescata el último juego de la serie
En la publicación, contrastó el acuerdo propuesto con el alcanzado por Barack Obama, que, según él, “le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear”.

Trump afirma que el acuerdo de paz con Irán está cerca de ‘finalizarse’
Los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin fueron las dos primeras naciones en firmar los Acuerdos de Abraham en septiembre de 2020.

Trump exige que seis países musulmanes se unan a los Acuerdos de Abraham si quieren formar parte del acuerdo con Irán