Ramos Fest 2026 reunirá a ocho influencers para impulsar el Festival del Lechón

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino confirmó que, además de la participación ya anunciada del creador de contenido conocido como “El Arriero”, se integrarán múltiples figuras de las redes sociales para el festival del lechón.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El municipio de Ramos Arizpe alista los últimos detalles para el Ramos Fest 2026, el cual incluirá una fuerte presencia de creadores de contenido digital para engalanar sus eventos gastronómicos y culturales tradicionales.

“Quisimos que el Ramos Fest quisiera tenerlos, pues no solo viene él, vienen 7 influencers más”, reveló el edil sobre la cartelera de invitados que formarán parte del jurado y la promoción del evento.

Gutiérrez Merino destacó que el festival de este año está diseñado para superar las expectativas de los asistentes mediante un formato de gran alcance que se detallará de manera formal durante los próximos días.

“Traemos un evento en el cual muy muy grande, todavía que se va a hacer, lo tocamos más en una fecha especial, quisiéramos ahorita no distraernos de este ramos winefest 2026 y con gusto”, comentó.

La respuesta de la ciudadanía de la Región Sureste ha provocado que las entradas para las distintas actividades culinarias del municipio registren una alta demanda de cara al arranque de las celebraciones.

“Créanme que vienen sorpresas muy grandes para el lechón fest, ya están acabando los boletos y la información ya lo daremos, especialmente en otros días adelante, vísperas adelante”, concluyó el Presidente Municipal.