Reactiva Ramos Arizpe el programa ‘En tu escuela tú eliges’

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el regreso a las aulas de 31 mil 155 estudiantes, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino retomó el programa “En tu escuela tú eliges”, mediante el cual el Gobierno Municipal atiende de manera directa las necesidades de los planteles educativos de Ramos Arizpe. Durante el arranque del ciclo escolar 2026-2027, el edil destacó que la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas permite sumar esfuerzos para mejorar las condiciones de las escuelas y ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

Explicó que, además de “En tu escuela tú eliges”, el Municipio mantiene acciones como “Enchúlame la escuela”, mientras que en materia de movilidad se cuenta con la Ruta Estudiantil Gratuita y el transporte escolar para estudiantes de comunidades rurales. La administración municipal contempla también la entrega de 12 mil paquetes escolares para alumnos de Primaria Superior y Secundaria, así como 50 mil cuadernos y 12 mil morrales, apoyos que buscan contribuir a la economía de las familias. ATIENDE MUNICIPIO NECESIDADES DE PLANTELES En la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, ubicada en la colonia Manantiales del Valle, Gutiérrez Merino, acompañado por el secretario de Finanzas de Coahuila, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, encabezó la entrega número 62 y 63 de “En tu escuela tú eliges”. La inversión conjunta fue de 100 mil pesos para atender las necesidades de los turnos matutino y vespertino, con beneficio directo para 652 estudiantes.

Entre los apoyos entregados se encuentran minisplits, pintarrones, bocinas, equipo de sonido, un dispensador de agua, extensiones de uso rudo, herramientas y diversos materiales solicitados por ambos turnos. “Hoy regresan las mochilas, los cuadernos nuevos, los amigos y los maestros, pero sobre todo regresan los sueños de más de 31 mil alumnos. Tenemos un compromiso enorme con nuestros niños y jóvenes: queremos que encuentren aquí las herramientas para prepararse, cumplir sus metas y acceder mañana a empleos cada vez mejores”, expresó el Alcalde. ESTADO Y MUNICIPIO SUMAN ESFUERZOS En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez destacó que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 se desarrolla en los 38 municipios de Coahuila acompañado de la entrega de útiles escolares y libros de texto gratuitos para respaldar a las familias.

“Cuando trabajamos en equipo, Estado, municipios, maestros y padres de familia, podemos darles a nuestras niñas, niños y jóvenes mejores herramientas para salir adelante. Esa es la visión del gobernador Manolo Jiménez: que la educación siga siendo una de las grandes fortalezas de Coahuila y que nuestros estudiantes tengan todo lo necesario para construir un mejor futuro”, expresó. Como parte de la estrategia educativa estatal también se impulsan acciones relacionadas con el aprendizaje del idioma inglés, educación dual, desarrollo socioemocional, acceso a internet, lectura, deporte y transporte escolar rural, con el propósito de favorecer tanto el desempeño académico como la formación integral. En Ramos Arizpe, el ciclo escolar 2026-2027 inició con una matrícula de 31 mil 155 estudiantes, desde educación Inicial y Especial hasta nivel Universitario, distribuidos en 175 planteles públicos y privados. Durante las actividades también estuvieron presentes Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora Coahuila; Carlos Alberto Rodríguez Alcántar, director de Comunas, y Mónica Merino Sánchez, directora de Educación de Ramos Arizpe.