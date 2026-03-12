Realiza Arteaga, Coahuila, simulacro sorpresa en Estaciones de Emergencia

El Gobierno Municipal de Arteaga realizó este jueves simulacros sin previo aviso en sus cuatro Estaciones de Emergencia. El objetivo fue evaluar la capacidad de reacción y los tiempos de respuesta de las corporaciones de seguridad.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores explicó que el ejercicio fue sorpresivo para los elementos de Seguridad Pública y el personal del Centro de Control (C2). Se buscó verificar la eficacia del sistema de atención ciudadana.

“Las Estaciones de Emergencia forman parte de la estrategia en coordinación con el modelo de seguridad implementado por el Gobernador, el Ing. Manolo Jiménez Salinas”, expresó la alcaldesa sobre la colaboración estatal.

Estas estaciones se ubican en puntos estratégicos como la Plaza San Isidro Labrador, Plaza del DIF, Plaza Bella Unión y la comunidad de San Antonio de las Alazanas. Todas están interconectadas al sistema de videovigilancia.