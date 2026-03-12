Realiza Arteaga, Coahuila, simulacro sorpresa en Estaciones de Emergencia

Coahuila
/ 12 marzo 2026
    Realiza Arteaga, Coahuila, simulacro sorpresa en Estaciones de Emergencia
    Evalúan capacidad de respuesta y efectividad tecnológica del sistema de seguridad municipal MANUEL RODRÍGUEZ

Evalúan capacidad de respuesta y efectividad tecnológica del sistema de seguridad municipal

El Gobierno Municipal de Arteaga realizó este jueves simulacros sin previo aviso en sus cuatro Estaciones de Emergencia. El objetivo fue evaluar la capacidad de reacción y los tiempos de respuesta de las corporaciones de seguridad.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores explicó que el ejercicio fue sorpresivo para los elementos de Seguridad Pública y el personal del Centro de Control (C2). Se buscó verificar la eficacia del sistema de atención ciudadana.

“Las Estaciones de Emergencia forman parte de la estrategia en coordinación con el modelo de seguridad implementado por el Gobernador, el Ing. Manolo Jiménez Salinas”, expresó la alcaldesa sobre la colaboración estatal.

Estas estaciones se ubican en puntos estratégicos como la Plaza San Isidro Labrador, Plaza del DIF, Plaza Bella Unión y la comunidad de San Antonio de las Alazanas. Todas están interconectadas al sistema de videovigilancia.

El ejercicio se realizó sin previo aviso para elementos de Seguridad Pública y operadores del C2.
El ejercicio se realizó sin previo aviso para elementos de Seguridad Pública y operadores del C2. MANUEL RODRÍGUEZ

Durante el ejercicio se activaron los botones de pánico para comprobar la coordinación entre los operadores del C2 y las unidades en campo. Se analizó el funcionamiento técnico de los equipos de intercomunicación IP.

Sánchez Flores detalló que el equipo integra una cámara HD con visión nocturna y audio bidireccional. “Permite establecer comunicación directa entre el ciudadano y el operador del C2”, señaló la funcionaria sobre la tecnología HIKVISION.

Las estaciones se ubican en Plaza San Isidro Labrador, Plaza del DIF, Plaza Bella Unión y San Antonio de las Alazanas.
Las estaciones se ubican en Plaza San Isidro Labrador, Plaza del DIF, Plaza Bella Unión y San Antonio de las Alazanas. MANUEL RODRÍGUEZ

El sistema dispone de una sirena de 110 decibeles y torretas luminosas que se activan con una sola pulsación. Además, cuenta con cámaras PTZ de alta resolución que permiten ampliar el campo de vigilancia en tiempo real.

Esta iniciativa es parte del fortalecimiento del C2, que actualmente opera con más de 90 cámaras en el municipio. La administración 2025-2027 busca garantizar que las herramientas tecnológicas funcionen adecuadamente ante situaciones reales.

“Con estas acciones buscamos mantener la eficiencia de las herramientas tecnológicas y asegurar una respuesta oportuna para la ciudadanía”, concluyó la alcaldesa tras finalizar la supervisión de los protocolos de actuación.

