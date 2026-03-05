Arranca Manolo Jiménez construcción del Centro de Salud Mental en Monclova

En cuestión de algunos meses, Monclova contará con un Centro de Salud Mental donde se brindará atención especializada a los habitantes de la región Centro-Desierto. El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado de su esposa, la titular de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez, dio el arranque a esta importante obra.

Esta nueva unidad, que se construirá en la colonia Las Flores, formará parte de la red estatal de atención en salud mental y estará ubicada estratégicamente para atender a pacientes de toda la región.

El centro contará con 20 camas censables, de las cuales 14 serán destinadas a pacientes adultos y seis a niñas, niños y adolescentes.

Además, dispondrá de dos camas especiales para la atención de urgencias psiquiátricas, dirigidas a casos de crisis psicóticas, conductas suicidas o episodios de agitación psicomotriz.

Las instalaciones también incluirán cuatro consultorios para atención psiquiátrica, psicológica y de medicina general, donde se brindarán servicios de valoración psiquiátrica inicial, consultas de seguimiento y psicoterapia individual y familiar.

Además, contará con farmacia, áreas de visita, espacios de enseñanza, lavandería, cocina, comedor y áreas verdes, diseñadas para ofrecer un entorno digno y seguro tanto para los pacientes como para sus familias.

UN PASO HISTÓRICO EN SALUD MENTAL

Actualmente, el principal referente en hospitalización psiquiátrica es el Centro Estatal de Salud Mental en Saltillo, inaugurado en 1999, donde en 2025 se atendieron 195 pacientes que requirieron hospitalización bajo vigilancia especializada.

Entre los padecimientos más comunes atendidos en adultos se encuentran trastornos depresivos, bipolares, esquizofrenia, trastornos por uso de sustancias y trastornos de personalidad.