Arranca Manolo Jiménez construcción del Centro de Salud Mental en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 5 marzo 2026
    Arranca Manolo Jiménez construcción del Centro de Salud Mental en Monclova
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el arranque de la obra, acompañado por Paola Rodríguez de Inspira Coahuila. LIDIET MEXICANO

Impulsan nuevo Centro de Salud Mental para la región con 20 camas de hospitalización

En cuestión de algunos meses, Monclova contará con un Centro de Salud Mental donde se brindará atención especializada a los habitantes de la región Centro-Desierto. El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado de su esposa, la titular de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez, dio el arranque a esta importante obra.

Esta nueva unidad, que se construirá en la colonia Las Flores, formará parte de la red estatal de atención en salud mental y estará ubicada estratégicamente para atender a pacientes de toda la región.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalece Coahuila atención de la salud mental a través de Inspira

El centro contará con 20 camas censables, de las cuales 14 serán destinadas a pacientes adultos y seis a niñas, niños y adolescentes.

Además, dispondrá de dos camas especiales para la atención de urgencias psiquiátricas, dirigidas a casos de crisis psicóticas, conductas suicidas o episodios de agitación psicomotriz.

Las instalaciones también incluirán cuatro consultorios para atención psiquiátrica, psicológica y de medicina general, donde se brindarán servicios de valoración psiquiátrica inicial, consultas de seguimiento y psicoterapia individual y familiar.

Además, contará con farmacia, áreas de visita, espacios de enseñanza, lavandería, cocina, comedor y áreas verdes, diseñadas para ofrecer un entorno digno y seguro tanto para los pacientes como para sus familias.

UN PASO HISTÓRICO EN SALUD MENTAL

Actualmente, el principal referente en hospitalización psiquiátrica es el Centro Estatal de Salud Mental en Saltillo, inaugurado en 1999, donde en 2025 se atendieron 195 pacientes que requirieron hospitalización bajo vigilancia especializada.

Entre los padecimientos más comunes atendidos en adultos se encuentran trastornos depresivos, bipolares, esquizofrenia, trastornos por uso de sustancias y trastornos de personalidad.

$!El centro se construirá en la colonia Las Flores y formará parte de la red estatal de atención en salud mental.
El centro se construirá en la colonia Las Flores y formará parte de la red estatal de atención en salud mental. LIDIET MEXICANO

En el caso de menores se han tratado padecimientos depresivos, estrés postraumático, discapacidad intelectual, consumo de sustancias y trastornos del neurodesarrollo como el déficit de atención e hiperactividad.

Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, destacó que el nuevo centro representa una decisión clara de seguir colocando la salud mental como una prioridad en el estado.

Explicó que actualmente Coahuila cuenta con un programa estatal que no solo atiende casos hospitalarios, sino que también trabaja en los entornos donde las personas viven, estudian y trabajan. En ese sentido, señaló que ya existe atención psicológica en los 38 municipios del estado y que se han implementado programas educativos para fortalecer las habilidades socioemocionales desde el nivel preescolar hasta la universidad.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA ES PRIORIDAD

En su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la salud mental fue uno de los temas que más preocupaciones generó entre la población durante la campaña, ya que muchas familias manifestaban problemas relacionados con depresión, ansiedad y adicciones.

Indicó que esta situación evidenció un problema silencioso que debía atenderse con mayor profundidad, por lo que desde el inicio de su administración se decidió impulsar un proyecto integral para fortalecer la atención en todo el estado.

TE PUEDE INTERESAR: Reporte alerta por alza de atención en salud mental infantil y repunte de suicidio en adolescentes

El mandatario señaló que, a través del programa impulsado desde Inspira Coahuila, se han invertido recursos importantes para ampliar los servicios de salud mental, crear brigadas, programas comunitarios y desarrollar proyectos de infraestructura como el nuevo centro que se construirá en Monclova.

Finalmente, reiteró que el trabajo coordinado entre gobierno, municipios, empresarios y sociedad civil permitirá seguir fortaleciendo los servicios de salud en el estado y mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Salud Mental
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Por falta de denuncias liberan a ‘Lady Relojes’
true

POLITICÓN: ‘Lady Relojes’, el escándalo de la estafa en Saltillo podría ocultar delitos mayores
Autoridades municipales informaron que continúan en análisis los puntos donde podrían construirse nuevos cruces ferroviarios en la ciudad.

Analizan viabilidad de puentes vehiculares ante llegada del tren a Saltillo
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
El DB llega procedente de Arcángeles de Puebla para reforzar la secundaria del equipo.

Dinos de Saltillo anuncia al defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo
El ejército estadounidense está ayudando a Ecuador a planificar una serie de redadas contra las violentas bandas de narcotraficantes del país sudamericano.

Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EU en su lucha contra el narcotráfico
Carta entregada al jefe de la aldea de Woro, en el norte de Nigeria, en la que representantes del grupo terrorista nigeriano Boko Haram exigen una “reunión secreta” y el derecho a predicar en la aldea, de mayoría musulmana.

El costo mortal de la falta de acción del ejército de Nigeria