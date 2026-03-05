Arranca Manolo Jiménez construcción del Centro de Salud Mental en Monclova
Impulsan nuevo Centro de Salud Mental para la región con 20 camas de hospitalización
En cuestión de algunos meses, Monclova contará con un Centro de Salud Mental donde se brindará atención especializada a los habitantes de la región Centro-Desierto. El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado de su esposa, la titular de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez, dio el arranque a esta importante obra.
Esta nueva unidad, que se construirá en la colonia Las Flores, formará parte de la red estatal de atención en salud mental y estará ubicada estratégicamente para atender a pacientes de toda la región.
El centro contará con 20 camas censables, de las cuales 14 serán destinadas a pacientes adultos y seis a niñas, niños y adolescentes.
Además, dispondrá de dos camas especiales para la atención de urgencias psiquiátricas, dirigidas a casos de crisis psicóticas, conductas suicidas o episodios de agitación psicomotriz.
Las instalaciones también incluirán cuatro consultorios para atención psiquiátrica, psicológica y de medicina general, donde se brindarán servicios de valoración psiquiátrica inicial, consultas de seguimiento y psicoterapia individual y familiar.
Además, contará con farmacia, áreas de visita, espacios de enseñanza, lavandería, cocina, comedor y áreas verdes, diseñadas para ofrecer un entorno digno y seguro tanto para los pacientes como para sus familias.
UN PASO HISTÓRICO EN SALUD MENTAL
Actualmente, el principal referente en hospitalización psiquiátrica es el Centro Estatal de Salud Mental en Saltillo, inaugurado en 1999, donde en 2025 se atendieron 195 pacientes que requirieron hospitalización bajo vigilancia especializada.
Entre los padecimientos más comunes atendidos en adultos se encuentran trastornos depresivos, bipolares, esquizofrenia, trastornos por uso de sustancias y trastornos de personalidad.
En el caso de menores se han tratado padecimientos depresivos, estrés postraumático, discapacidad intelectual, consumo de sustancias y trastornos del neurodesarrollo como el déficit de atención e hiperactividad.
Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, destacó que el nuevo centro representa una decisión clara de seguir colocando la salud mental como una prioridad en el estado.
Explicó que actualmente Coahuila cuenta con un programa estatal que no solo atiende casos hospitalarios, sino que también trabaja en los entornos donde las personas viven, estudian y trabajan. En ese sentido, señaló que ya existe atención psicológica en los 38 municipios del estado y que se han implementado programas educativos para fortalecer las habilidades socioemocionales desde el nivel preescolar hasta la universidad.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA ES PRIORIDAD
En su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la salud mental fue uno de los temas que más preocupaciones generó entre la población durante la campaña, ya que muchas familias manifestaban problemas relacionados con depresión, ansiedad y adicciones.
Indicó que esta situación evidenció un problema silencioso que debía atenderse con mayor profundidad, por lo que desde el inicio de su administración se decidió impulsar un proyecto integral para fortalecer la atención en todo el estado.
El mandatario señaló que, a través del programa impulsado desde Inspira Coahuila, se han invertido recursos importantes para ampliar los servicios de salud mental, crear brigadas, programas comunitarios y desarrollar proyectos de infraestructura como el nuevo centro que se construirá en Monclova.
Finalmente, reiteró que el trabajo coordinado entre gobierno, municipios, empresarios y sociedad civil permitirá seguir fortaleciendo los servicios de salud en el estado y mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.