Realizan trabajos de limpieza en Blanca Estela, Santa Fe y La Esmeralda de Ramos Arizpe

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    Realizan trabajos de limpieza en Blanca Estela, Santa Fe y La Esmeralda de Ramos Arizpe
    Los trabajos buscan mejorar las condiciones del entorno urbano y conservar los espacios que utilizan las familias. CORTESÍA

La Dirección de Servicios Primarios realiza labores de limpieza, recolección de desechos y mantenimiento urbano

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con trabajos de limpieza, recolección de desechos y mantenimiento de espacios públicos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene cuadrillas operativas en distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones permanentes para atender las condiciones del entorno urbano.

A través de la Dirección de Servicios Primarios, el Ayuntamiento realiza recorridos por colonias, calles y áreas de uso común para retirar basura, atender la presencia de maleza y eliminar materiales que afectan la imagen urbana.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas labores se desarrollan diariamente con el objetivo de conservar en mejores condiciones los espacios que utilizan las familias.

“Queremos que Ramos Arizpe sea una ciudad limpia, ordenada y agradable para vivir. Por eso tenemos equipos trabajando todos los días en las colonias, retirando basura, limpiando calles y atendiendo espacios públicos. Es un trabajo que no se detiene y que vamos a seguir reforzando en toda la ciudad”, expresó.

Entre los sectores atendidos recientemente se encuentran Blanca Estela, Santa Fe, Real del Valle, La Esmeralda y Villa Sol, donde el personal municipal realizó diversas intervenciones de limpieza y mantenimiento.

$!Entre los sectores atendidos recientemente están Blanca Estela, Santa Fe, Real del Valle, La Esmeralda y Villa Sol.
Entre los sectores atendidos recientemente están Blanca Estela, Santa Fe, Real del Valle, La Esmeralda y Villa Sol. CORTESÍA

En Blanca Estela se llevaron a cabo labores de limpieza y retiro de desechos, además del monitoreo de puntos donde se acumula basura. Asimismo, en distintos Centros Comunitarios se efectuaron trabajos de recolección y carga de residuos.

Las acciones también incluyen recorridos por calles y sectores habitacionales para identificar y atender sitios con acumulación de basura, maleza y otros materiales que afectan las condiciones de los espacios compartidos por los habitantes.

El director de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, coordina los equipos operativos encargados de estas tareas, que se distribuyen en diferentes puntos del municipio.

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El Gobierno Municipal indicó que los trabajos forman parte de una estrategia cotidiana, y no únicamente de jornadas extraordinarias, para mantener los espacios públicos en condiciones adecuadas y contribuir al bienestar de la población.

Finalmente, la administración municipal llamó a la ciudadanía a colaborar con estas acciones mediante la disposición adecuada de los residuos, evitar arrojar basura en calles y terrenos baldíos, y mantener limpios los espacios de uso común.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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