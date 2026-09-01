Confianza empresarial de México vuelve a caer y es su octava baja en 2026; se mantiene a tasa mensual

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    Confianza empresarial de México vuelve a caer y es su octava baja en 2026; se mantiene a tasa mensual
    El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) y el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) permiten conocer la percepción de las y los directivos empresariales sobre la economía de México. VANGUARDIA

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza se ha mantenido por debajo del umbral de la percepción optimista de las y los empresarios mexicanos en todo el año

La confianza empresarial volvió a caer por octava ocasión en lo que va de 2026, pues en agosto pasado se registró una caída de 1.1 puntos porcentuales del Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), manteniéndose en un nivel de 48.2 puntos que representa cautela, preocupación o pesimismo del panorama económico según el sector empresarial de México.

Es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) quien se encarga del IGOEC, recopilando la opinión de las y los directos empresariales de los sectores manufactureros, de construcción, comercio y servicios privados no financieros de México.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-se-mantiene-a-la-baja-confianza-empresarial-y-pedidos-manufactureros-en-1er-semestre-de-2026-FK21818926

CONFIANZA EMPRESARIAL POR SECTOR ECONÓMICO

Los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) correspondientes a los sectores mencionados que componen al IGOEC registraron caídas anuales en agosto de 2026 en los sectores manufacturero (-1.2), comercio (-0.5) y servicios (-1.8), a excepción del sector de la industria de la construcción, que reportó un alza anual de 1.3 puntos.

Sin embargo, los ICE de cada uno de estos cuatro sectores se encuentran por debajo del umbral de los 50 puntos, por lo que la opinión empresarial de estas áreas económicas se encuentran en el ámbito de la cautela o tendiente al pesimismo.

LA OPINIÓN EMPRESARIAL VE CON PRECAUCIÓN LAS INVERSIONES Y LA SITUACIÓN FUTURA DE MÉXICO

El ICE del sector manufacturero registró una caída anual ante la pregunta sobre el momento adecuado para invertir de 2.7, alcanzando un nivel de 34.4 puntos y siendo la baja más pronunciada en agosto de 2026.

El sector comercio reportó su caída más amplia de 1.9 puntos ante la pregunta sobre la situación económica futura de la empresa, a un nivel de 57.7 (por encima del umbral de los 50 puntos, por lo que la opinión es optimista).

https://vanguardia.com.mx/dinero/prohibirian-circulacion-de-autos-chinos-en-estados-unidos-aunque-hayan-sido-comprados-en-mexico-JI23180786

En cambio, los empresarios de los servicios no financieros reportaron una caída de 2.6 puntos ante la pregunta de la situación económica futura de México pero con un nivel de 54.1 puntos de su ICE.

Por el contrario, el sector de la construcción solamente reportó una baja anual de 0.4 puntos ante el cuestionamiento de la situación futura de la economía mexicana (a un nivel de 54.6 puntos).

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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