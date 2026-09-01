Confianza empresarial de México vuelve a caer y es su octava baja en 2026; se mantiene a tasa mensual

La confianza empresarial volvió a caer por octava ocasión en lo que va de 2026, pues en agosto pasado se registró una caída de 1.1 puntos porcentuales del Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), manteniéndose en un nivel de 48.2 puntos que representa cautela, preocupación o pesimismo del panorama económico según el sector empresarial de México. Es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) quien se encarga del IGOEC, recopilando la opinión de las y los directos empresariales de los sectores manufactureros, de construcción, comercio y servicios privados no financieros de México.

CONFIANZA EMPRESARIAL POR SECTOR ECONÓMICO Los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) correspondientes a los sectores mencionados que componen al IGOEC registraron caídas anuales en agosto de 2026 en los sectores manufacturero (-1.2), comercio (-0.5) y servicios (-1.8), a excepción del sector de la industria de la construcción, que reportó un alza anual de 1.3 puntos.

Sin embargo, los ICE de cada uno de estos cuatro sectores se encuentran por debajo del umbral de los 50 puntos, por lo que la opinión empresarial de estas áreas económicas se encuentran en el ámbito de la cautela o tendiente al pesimismo. LA OPINIÓN EMPRESARIAL VE CON PRECAUCIÓN LAS INVERSIONES Y LA SITUACIÓN FUTURA DE MÉXICO El ICE del sector manufacturero registró una caída anual ante la pregunta sobre el momento adecuado para invertir de 2.7, alcanzando un nivel de 34.4 puntos y siendo la baja más pronunciada en agosto de 2026. El sector comercio reportó su caída más amplia de 1.9 puntos ante la pregunta sobre la situación económica futura de la empresa, a un nivel de 57.7 (por encima del umbral de los 50 puntos, por lo que la opinión es optimista).

En cambio, los empresarios de los servicios no financieros reportaron una caída de 2.6 puntos ante la pregunta de la situación económica futura de México pero con un nivel de 54.1 puntos de su ICE. Por el contrario, el sector de la construcción solamente reportó una baja anual de 0.4 puntos ante el cuestionamiento de la situación futura de la economía mexicana (a un nivel de 54.6 puntos).

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