Comisaría de Saltillo alista operativo para marcha del 8M

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo desplegará un operativo especial con cerca de 200 elementos (enfocados en la seguridad vial, según se dijo), incluidos 30 del Agrupamiento Violeta, para acompañar la marcha del 8 de marzo y garantizar la seguridad de las personas participantes durante todo el recorrido en la ciudad.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que la estrategia se enfoca principalmente en el control vial y la protección de quienes se sumen a la movilización, que se prevé parta de la explanada del Tec de Saltillo hacia el Centro Histórico.

“Estoy al pendiente, más que todo, de la vialidad para garantizar la seguridad de todas las participantes de esta marcha para que resulte de una manera pacífica y que no tenga ningún contratiempo”, afirmó.

Añadió que el operativo será similar al de años anteriores, aunque se mantendrá flexibilidad ante posibles cambios de última hora en la organización de los contingentes. “Vamos a estar al pendiente para si a la mera hora cambian de idea y quieren hacer otra marcha, poder garantizar la seguridad de estas personas y que no tengan ningún contratiempo”, señaló.

De acuerdo con información difundida en redes sociales por colectivos convocantes, existen dos convocatorias para la movilización del 8M en Saltillo, ambas con salida desde la explanada del Tec el domingo 8 de marzo a las 16:00 horas.

Una de las marchas contempla concluir en Plaza Manuel Acuña y la otra en Plaza Nueva Tlaxcala, ambas ubicadas sobre la calle Allende en el Centro Histórico, a una cuadra de distancia entre sí.

Respecto a los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, el comisionado también informó que los locatarios participarán con acciones de respaldo simbólico a la movilización.

“Los comerciantes de la zona centro se están uniendo a esta marcha y van a poner un tipo moño morado como un distintivo para que vean que están en favor de esta marcha que se va a realizar”, indicó.