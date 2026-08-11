Recibe la UAdeC a su nueva generación con mensaje de unidad y pertenencia

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    Recibe la UAdeC a su nueva generación con mensaje de unidad y pertenencia
    Pimentel felicitó a los alumnos por aprobar el examen de admisión y obtener un lugar en la Universidad Autónoma de Coahuila. CORTESÍA

El Rector destacó la identidad de la ‘Manada’, como símbolo de unión, pertenencia y compañerismo dentro de la comunidad universitaria

Con motivo del inicio del semestre, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, realizó una gira de bienvenida por distintas Escuelas, Facultades e Institutos de la Unidad Sureste, donde convivió con estudiantes de nuevo ingreso y presentó los valores, servicios y oportunidades que ofrece la institución.

Durante las jornadas, el Rector estuvo acompañado por la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, además de directivos, docentes y personal administrativo de los planteles visitados.

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Pimentel Martínez felicitó a las y los jóvenes por haber aprobado el examen de admisión y obtener un lugar en la Universidad Autónoma de Coahuila, al tiempo que destacó que a partir de ahora forman parte de la “Manada”, identidad que representa la unión y el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria.

Señaló que quienes integran la UAdeC se cuidan, protegen, acompañan e impulsan entre sí, además de trabajar en equipo y procurar que nadie se quede atrás.

En este sentido, recordó que estos principios se fortalecen mediante los valores institucionales de Lealtad, Libertad, Lucha, Liderazgo y Legado, por lo que exhortó a las y los estudiantes a incorporarlos durante su formación universitaria y posteriormente en su ejercicio profesional.

Como parte de las actividades de bienvenida, autoridades universitarias y distintas dependencias de la UAdeC brindaron información a los nuevos alumnos sobre servicios y trámites académicos y administrativos, asesorías, actividades deportivas y culturales, así como los recursos y programas disponibles para apoyar su formación.

$!La UAdeC promueve una comunidad basada en el apoyo mutuo, donde sus integrantes se cuidan, acompañan, impulsan y trabajan en equipo.
La UAdeC promueve una comunidad basada en el apoyo mutuo, donde sus integrantes se cuidan, acompañan, impulsan y trabajan en equipo. CORTESÍA

Durante lunes y martes, el Rector visitó las Preparatorias Ateneo Fuente, Mariano Narváez González y Número 1, así como el Instituto de Lenguas Extranjeras, la Escuela Superior de Música y las Facultades de Psicología, Ciencias de la Administración, Ciencias Químicas y Enfermería y Nutrición.

Con estas acciones, la UAdeC busca fortalecer desde el inicio del ciclo escolar el sentido de pertenencia de los nuevos universitarios y acercarlos a las herramientas y oportunidades disponibles para acompañar su trayectoria académica.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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