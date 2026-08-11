Recibe la UAdeC a su nueva generación con mensaje de unidad y pertenencia

Durante las jornadas, el Rector estuvo acompañado por la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, además de directivos, docentes y personal administrativo de los planteles visitados.

Con motivo del inicio del semestre, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, realizó una gira de bienvenida por distintas Escuelas, Facultades e Institutos de la Unidad Sureste, donde convivió con estudiantes de nuevo ingreso y presentó los valores, servicios y oportunidades que ofrece la institución.

Pimentel Martínez felicitó a las y los jóvenes por haber aprobado el examen de admisión y obtener un lugar en la Universidad Autónoma de Coahuila, al tiempo que destacó que a partir de ahora forman parte de la “Manada”, identidad que representa la unión y el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria.

Señaló que quienes integran la UAdeC se cuidan, protegen, acompañan e impulsan entre sí, además de trabajar en equipo y procurar que nadie se quede atrás.

En este sentido, recordó que estos principios se fortalecen mediante los valores institucionales de Lealtad, Libertad, Lucha, Liderazgo y Legado, por lo que exhortó a las y los estudiantes a incorporarlos durante su formación universitaria y posteriormente en su ejercicio profesional.

Como parte de las actividades de bienvenida, autoridades universitarias y distintas dependencias de la UAdeC brindaron información a los nuevos alumnos sobre servicios y trámites académicos y administrativos, asesorías, actividades deportivas y culturales, así como los recursos y programas disponibles para apoyar su formación.