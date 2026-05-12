Recomienda IMSS uso de protector solar para evitar daños en la piel

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    Recomienda IMSS uso de protector solar para evitar daños en la piel
    El bloqueador debe aplicarse entre 15 y 30 minutos antes de exponerse al sol.

Las altas temperaturas y la radiación solar aumentan el riesgo de daños

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila reiteró el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención contra el cáncer de piel, especialmente durante la temporada de calor, cuando la intensidad de los rayos solares puede representar un mayor riesgo para la salud.

La médica familiar adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 73, doctora Karla Chávez Gómez, explicó que una de las principales recomendaciones es el uso de protector solar con Factor de Protección Solar (FPS) de 50, principalmente en áreas del cuerpo más expuestas como rostro, brazos y cuello.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/llama-imss-coahuila-a-no-descuidar-control-prenatal-EB20567636

Detalló que el bloqueador debe aplicarse entre 15 y 30 minutos antes de exponerse al sol y reaplicarse cada cuatro horas para mantener su efectividad. Asimismo, señaló que en caso de no contar con protector solar, se recomienda utilizar ropa ligera de manga larga, preferentemente en colores claros, además de sombrillas, sombreros o gorras para disminuir el impacto de la radiación solar sobre la piel.

La especialista invitó a que estas medidas formen parte de la rutina diaria en los hogares, principalmente en niñas, niños y personas adultas mayores, al tratarse de grupos más vulnerables a sufrir daños por exposición prolongada al sol.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ante-altas-temperaturas-imss-coahuila-exhorta-a-prevenir-golpes-de-calor-LG20621875

Chávez Gómez advirtió que incluso en días nublados es necesario proteger la piel, ya que la radiación ultravioleta puede afectar de igual manera aunque no exista una sensación intensa de calor o exposición directa al sol.

$!El protector solar debe reaplicarse cada cuatro horas para mantener su efectividad.
El protector solar debe reaplicarse cada cuatro horas para mantener su efectividad.

Además, recomendó reforzar los cuidados preventivos para quienes acudan a albercas, playas o espacios al aire libre donde la exposición solar suele ser más prolongada. En estos casos, indicó que el bloqueador debe reaplicarse cada dos horas, especialmente después de entrar al agua o sudar constantemente.

El IMSS destacó que la prevención es fundamental para reducir factores de riesgo asociados al cáncer de piel y exhortó a la población a adoptar hábitos de autocuidado durante la actual temporada de altas temperaturas en la entidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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