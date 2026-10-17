Reconoce DIF Coahuila a jóvenes talentos en concurso contra las adicciones

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    Reconoce DIF Coahuila a jóvenes talentos en concurso contra las adicciones
    El Grupo Zenzontle, de Saltillo, obtuvo el primer lugar en la categoría de danza infantil del concurso estatal. CORTESÍA

Participantes de distintos municipios destacaron en las categorías de canto y danza, en las modalidades infantil y juven

El DIF Coahuila reconoció a las y los ganadores del Concurso estatal de talentos “Vive libre sin drogas”, en el que niñas, niños y jóvenes de distintos municipios demostraron sus habilidades artísticas en las categorías de canto y danza.

La iniciativa forma parte del programa “Vive libre sin drogas”, que busca prevenir las adicciones mediante actividades que promueven la creatividad, la convivencia y el aprovechamiento positivo del tiempo libre.

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Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, destacó la importancia de generar espacios para que las nuevas generaciones desarrollen sus capacidades, descubran sus talentos y encuentren alternativas que contribuyan a su formación integral.

$!Weeknd Crew, de Monclova, consiguió el primer lugar en baile juvenil, mientras que participantes de Sabinas obtuvieron el segundo puesto.
Weeknd Crew, de Monclova, consiguió el primer lugar en baile juvenil, mientras que participantes de Sabinas obtuvieron el segundo puesto. CORTESÍA

“En Coahuila queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes encuentren oportunidades para descubrir su talento, perseguir sus sueños y construir un futuro con más posibilidades. A través de iniciativas como ‘Vive libre sin drogas’, les ofrecemos espacios donde pueden expresarse, convivir y reconocer todo lo que son capaces de lograr”, expresó.

RECONOCEN A GANADORES DE CANTO Y DANZA

En la categoría de canto infantil, el primer lugar fue para Carlos Daniel Alejandro Ramírez, de Matamoros, mientras que Ángel Santiago Mejía Ibarra, de Nava, obtuvo el segundo puesto.

En canto juvenil, Érick Rico Ramos, de Sabinas, consiguió el primer lugar y Adán Ramírez Barrientos, de Francisco I. Madero, quedó en segundo sitio.

En danza infantil, el Grupo Zenzontle, de Saltillo, obtuvo el primer lugar, seguido del Ballet Folclórico Santa Cecilia, dirigido por Marco Antonio Suárez Muñiz, del municipio de Castaños.

En danza juvenil, Weeknd Crew, de Monclova, se llevó el primer lugar, mientras que Jorge Alberto Pacheco Ramos y Ana Carolina González Alvarado, de Sabinas, obtuvieron el segundo puesto.

$!Danya Charles Sarabia, de San Buenaventura, recibió el Reconocimiento del Público
Danya Charles Sarabia, de San Buenaventura, recibió el Reconocimiento del Público CORTESÍA

Además, Danya Charles Sarabia, de San Buenaventura, recibió el Reconocimiento del Público, distinción definida mediante una dinámica de participación en la página oficial de Facebook del DIF Coahuila, donde los usuarios pudieron apoyar a sus participantes favoritos.

PROMUEVEN ALTERNATIVAS PARA PREVENIR ADICCIONES

El concurso busca que las infancias y juventudes encuentren en el arte y la expresión una vía para fortalecer su confianza, desarrollar habilidades y establecer vínculos positivos con sus comunidades.

$!Liliana Salinas Valdés destacó la importancia de impulsar espacios de expresión y desarrollo para las nuevas generaciones.
Liliana Salinas Valdés destacó la importancia de impulsar espacios de expresión y desarrollo para las nuevas generaciones. CORTESÍA

Mediante este programa, el DIF Coahuila impulsa acciones de sensibilización y participación social orientadas a la prevención de las adicciones y a la creación de entornos favorables para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

La dependencia estatal señaló que continuará promoviendo iniciativas que permitan a las nuevas generaciones desarrollar su potencial y construir proyectos de vida alejados de las adicciones.

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