Reconoce Ramos Arizpe a policías y bomberos por su desempeño

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconoció a elementos de la Policía Municipal y del cuerpo de Bomberos por su desempeño, dedicación y compromiso con la ciudadanía, como parte de un programa de estímulos que busca incentivar las buenas prácticas dentro de las corporaciones. Durante la ceremonia, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas distinciones representan tanto un apoyo económico para los elementos y sus familias como un reconocimiento a su trayectoria profesional y al cumplimiento de sus responsabilidades.

“Estos reconocimientos no solamente representan un apoyo económico para ustedes y sus familias. También son un logro que queda en su trayectoria profesional y demuestra que hacer bien las cosas tiene resultados. Queremos que más compañeros se motiven, que sigan preparándose y que sepan que su trabajo puede ser reconocido”, señaló. Por primera vez en la historia del municipio, se entregó el reconocimiento al Bombero del Mes, con lo que los integrantes de Protección Civil y Bomberos quedaron incorporados a este esquema de estímulos. En esta ocasión, Jesús Roberto Hernández Soto recibió la distinción por su dedicación y servicio dentro de la corporación de Bomberos.

Por parte de Seguridad Pública, Alejandro Mayo Márquez y Natanael Rodríguez Bravo fueron reconocidos como parte del programa Policía del Mes, mediante el cual se distingue el desempeño y compromiso de los elementos con las labores de vigilancia y protección de la comunidad. Gutiérrez Merino subrayó que el trabajo de policías y bomberos es fundamental para mantener la seguridad y atender emergencias, al tratarse de actividades que en ocasiones implican riesgos para quienes las desempeñan.

“Hoy estamos reconociendo un trabajo que muchas veces se realiza en silencio, pero que tiene un enorme valor para nuestra ciudad. Nuestros policías y bomberos salen todos los días a cumplir con su responsabilidad, muchas veces arriesgando su propia vida para proteger a los demás. Queremos que sepan que su esfuerzo cuenta, que lo valoramos y que tienen el respaldo de esta administración”, expresó. Finalmente, el alcalde invitó a los elementos distinguidos a compartir su experiencia con sus compañeros, a fin de que su desempeño sirva como ejemplo y motive a otros integrantes de las corporaciones a continuar preparándose y ofrecer un servicio comprometido con la población.