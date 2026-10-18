Acerca DIF Ramos Arizpe servicios de salud y asistencia social a comunidades rurales

Las actividades se realizan bajo la coordinación de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Tere Escalante, con el propósito de identificar necesidades, facilitar el acceso a servicios y atender a personas que enfrentan dificultades para trasladarse hasta la zona urbana.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El DIF Municipal de Ramos Arizpe mantiene jornadas de atención social en colonias y comunidades rurales, mediante brigadas que ofrecen servicios de salud, orientación y apoyos asistenciales a familias en condiciones de vulnerabilidad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas acciones forman parte de la atención social que se brinda tanto en la ciudad como en las comunidades rurales, en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y el DIF Coahuila, presidido por Liliana Salinas.

Por su parte, Tere Escalante destacó la importancia de mantener el contacto directo con las familias para conocer sus necesidades y dar seguimiento a las acciones de asistencia social, principalmente entre adultos mayores, mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los servicios que se ofrecen durante las jornadas se encuentran consultas médicas, atención dental, orientación nutricional, asesoría psicológica y jurídica, así como atención a personas adultas mayores.

También se contempla la entrega de medicamentos y artículos de primera necesidad, además de actividades recreativas dirigidas a niñas y niños.

Las brigadas han llegado a comunidades como Acatita, Rancho Nuevo, Plan de Guadalupe, Fraustro, San Miguel de Hipólito, La Sauceda, Landeros y Mesón del Norte, entre otras localidades, donde se atienden necesidades relacionadas con la salud, la alimentación y la asistencia social.