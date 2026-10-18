Acerca DIF Ramos Arizpe servicios de salud y asistencia social a comunidades rurales

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    Acerca DIF Ramos Arizpe servicios de salud y asistencia social a comunidades rurales
    Las jornadas incluyen atención y la entrega de medicamentos y artículos de primera necesidad. CORTESÍA

Las brigadas son coordinadas por Tere Escalante, presidenta honoraria del DIF Municipal, para identificar necesidades y facilitar el acceso a servicios

RAMOS ARIZPE, COAH.- El DIF Municipal de Ramos Arizpe mantiene jornadas de atención social en colonias y comunidades rurales, mediante brigadas que ofrecen servicios de salud, orientación y apoyos asistenciales a familias en condiciones de vulnerabilidad.

Las actividades se realizan bajo la coordinación de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Tere Escalante, con el propósito de identificar necesidades, facilitar el acceso a servicios y atender a personas que enfrentan dificultades para trasladarse hasta la zona urbana.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas acciones forman parte de la atención social que se brinda tanto en la ciudad como en las comunidades rurales, en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y el DIF Coahuila, presidido por Liliana Salinas.

Por su parte, Tere Escalante destacó la importancia de mantener el contacto directo con las familias para conocer sus necesidades y dar seguimiento a las acciones de asistencia social, principalmente entre adultos mayores, mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los servicios que se ofrecen durante las jornadas se encuentran consultas médicas, atención dental, orientación nutricional, asesoría psicológica y jurídica, así como atención a personas adultas mayores.

También se contempla la entrega de medicamentos y artículos de primera necesidad, además de actividades recreativas dirigidas a niñas y niños.

Las brigadas han llegado a comunidades como Acatita, Rancho Nuevo, Plan de Guadalupe, Fraustro, San Miguel de Hipólito, La Sauceda, Landeros y Mesón del Norte, entre otras localidades, donde se atienden necesidades relacionadas con la salud, la alimentación y la asistencia social.

$!Las brigadas también ofrecen actividades recreativas dirigidas a niñas y niños.
Las brigadas también ofrecen actividades recreativas dirigidas a niñas y niños. CORTESÍA

De manera complementaria, el DIF Municipal lleva estos servicios a colonias de Ramos Arizpe, donde ofrece atención médica, orientación para adultos mayores y entrega de despensas, pañales, ropa, medicamentos y otros artículos básicos.

Con estas jornadas, el organismo municipal mantiene la atención a familias de distintos sectores de Ramos Arizpe, mediante servicios y apoyos destinados a atender necesidades de salud y asistencia social tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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