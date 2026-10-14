¡Ya es mañana! Leonardo Padura presentará ‘Morir en la arena’ en el Centro Cultural Vito Alessio Robles de Saltillo

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    ¡Ya es mañana! Leonardo Padura presentará ‘Morir en la arena’ en el Centro Cultural Vito Alessio Robles de Saltillo
    Leonardo Padura visitará Saltillo para presentar su más reciente libro, Morir en la arena, ante lectores coahuilenses. ARCHIVO

El escritor cubano presentará Morir en la arena este jueves 15 de octubre en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, en un evento gratuito con comentarios de Lucrecia Solano y Luis Jorge Boone

El escritor cubano Leonardo Padura visitará Saltillo este jueves 15 de octubre para presentar su más reciente libro, Morir en la arena, en un encuentro con lectores que tendrá como sede el Centro Cultural Vito Alessio Robles.

La cita está programada para las 19:00 horas y contará con los comentarios de la escritora Lucrecia Solano y del narrador y poeta Luis Jorge Boone, quienes acompañarán al autor durante la presentación de la obra.

Morir en la arena, una dramática historia real, cuenta magistralmente los últimos 50 años de la isla cubana como una forma de entender la realidad de ese país, que es su hogar.

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Narra la vida de Rodolfo, un hombre marcado por el trauma de la guerra de Angola y el asesinato de su padre a manos de su hermano Geni, apodado Caballo Loco. La historia se centra en la tensión familiar y los secretos que resurgen cuando Geni, aquejado de una enfermedad terminal, es excarcelado, obligando a Rodolfo a confrontar su pasado y los conflictos no resueltos de su familia.

El evento será de entrada libre, aunque el acceso estará sujeto a la capacidad del recinto, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar.

Reconocido por su trayectoria narrativa y sus historias ambientadas en la realidad cubana, Padura es uno de los autores contemporáneos más destacados de la literatura en español. Su visita representa una oportunidad para que los lectores de Coahuila se acerquen a su trabajo y dialoguen en torno a su nueva publicación.

$!La presentación de la novela será este jueves a las 19:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, con entrada libre y cupo limitado.
La presentación de la novela será este jueves a las 19:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, con entrada libre y cupo limitado. REDES SOCIALES

La presentación se realiza en colaboración con instituciones culturales del estado de Coahuila y la Secretaría de Educación, como parte de las actividades de promoción de la lectura y difusión literaria.

¿QUIÉN ES LEONARDO PADURA?

Leonardo Padura Fuentes, nacido en La Habana en 1955, es uno de los escritores cubanos contemporáneos más aclamados a nivel internacional. Antes de dedicarse de lleno a la ficción, Padura se graduó en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de La Habana y consolidó su estilo narrativo y capacidad crítica trabajando durante años como periodista en publicaciones como El Caimán Barbudo y el periódico Juventud Rebelde. Esta etapa periodística fue fundamental para afinar su mirada observadora sobre la realidad social, la historia y la cotidianidad de su país, elementos que más tarde se convertirían en el eje central de toda su obra literaria.

El salto a la fama internacional le llegó en la década de 1990 con la creación de su personaje más icónico, el detective Mario Conde, protagonista de la célebre tetralogía Las cuatro estaciones (Pasado perfecto, Vientos de la Habana, Máscaras y Paisaje de otoño). A través del género negro, Padura transformó la novela policíaca en una profunda radiografía social de la Cuba postsoviética, explorando la desencantada generación de intelectuales cubanos, la corrupción, la memoria colectiva y la melancolía habanera. Con el tiempo, el universo de Mario Conde se expandió en entregas posteriores que consolidaron su estilo caracterizado por la investigación rigurosa y el realismo crítico.

Más allá del género policiaco, Padura ha destacado por sus ambiciosas novelas históricas, destacando de manera magistral El hombre que amaba a los perros (2009), una obra cumbre que recrea las vidas paralelas de León Trotsky y su asesino, Ramón Mercader, entrelazadas con la perspectiva de un escritor cubano. Reconocido con prestigiosos galardones como el Premio Nacional de Literatura de Cuba (2012) y el Premio Princesa de Asturias de las Letras (2015), Leonardo Padura continúa residiendo y escribiendo desde su barrio natal de Mantilla en La Habana, manteniéndose como una voz indispensable e independiente para entender las contradicciones de la sociedad cubana contemporánea.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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