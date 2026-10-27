Recorrerán Pueblos Mágicos de Coahuila con autos clásicos

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    Recorrerán Pueblos Mágicos de Coahuila con autos clásicos
    El recorrido comenzará el viernes 13 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Pueblo Mágico de Arteaga. CORTESÍA

La actividad es organizada por la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A. C.

Del 13 al 16 de noviembre se realizará la Ruta Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2026, un recorrido de automóviles clásicos por distintos municipios de la entidad para promover sus atractivos turísticos, tradiciones, gastronomía y patrimonio cultural.

La actividad, organizada por la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A. C., busca fomentar la convivencia familiar, el interés por la conservación de vehículos antiguos y el conocimiento de la historia de Coahuila.

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El recorrido comenzará el viernes 13 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Pueblo Mágico de Arteaga. Desde ahí, los participantes viajarán a Monclova y posteriormente continuarán hacia Cuatro Ciénegas, donde permanecerán durante el sábado 14.

Para el domingo 15 está programada la salida rumbo al Pueblo Mágico de Parras, donde los participantes pasarán la noche. Finalmente, el lunes 16 de noviembre, a las 10:00 horas, partirán de General Cepeda con destino a Saltillo, donde concluirá la ruta.

La iniciativa se realiza desde 2020 y reúne a coleccionistas, aficionados y familias que comparten la pasión por los automóviles clásicos, al tiempo que recorren sitios emblemáticos de los municipios participantes.

Además de promover la cultura automotriz, el evento busca dar proyección a la arquitectura, las tradiciones y los atractivos de las localidades, así como favorecer la actividad económica de restaurantes, comercios y establecimientos turísticos.

A lo largo de sus ediciones, la ruta ha contado con la participación de personalidades del sector automotriz, entre ellas Martín Vaca, protagonista del programa Mexicánicos, lo que ha contribuido a ampliar la difusión de esta actividad y de los destinos que visita.

La Asociación de Autos Clásicos de Saltillo informó que el costo de recuperación del kit para participantes será de 350 pesos y que el último día para inscribirse será el 6 de noviembre.

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Las personas interesadas en participar u obtener más información pueden comunicarse al teléfono 844 416 05 58 o consultar la página de Facebook Autos Clásicos de Saltillo.

Con Saltillo como destino final, la ruta busca fortalecer la convivencia entre los participantes y contribuir a la promoción turística de Coahuila, además de impulsar la conservación de los automóviles clásicos como parte de su patrimonio histórico y cultural.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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