Recorrerán Pueblos Mágicos de Coahuila con autos clásicos

La actividad, organizada por la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A. C., busca fomentar la convivencia familiar, el interés por la conservación de vehículos antiguos y el conocimiento de la historia de Coahuila.

Del 13 al 16 de noviembre se realizará la Ruta Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2026, un recorrido de automóviles clásicos por distintos municipios de la entidad para promover sus atractivos turísticos, tradiciones, gastronomía y patrimonio cultural.

El recorrido comenzará el viernes 13 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Pueblo Mágico de Arteaga. Desde ahí, los participantes viajarán a Monclova y posteriormente continuarán hacia Cuatro Ciénegas, donde permanecerán durante el sábado 14.

Para el domingo 15 está programada la salida rumbo al Pueblo Mágico de Parras, donde los participantes pasarán la noche. Finalmente, el lunes 16 de noviembre, a las 10:00 horas, partirán de General Cepeda con destino a Saltillo, donde concluirá la ruta.

La iniciativa se realiza desde 2020 y reúne a coleccionistas, aficionados y familias que comparten la pasión por los automóviles clásicos, al tiempo que recorren sitios emblemáticos de los municipios participantes.

Además de promover la cultura automotriz, el evento busca dar proyección a la arquitectura, las tradiciones y los atractivos de las localidades, así como favorecer la actividad económica de restaurantes, comercios y establecimientos turísticos.

A lo largo de sus ediciones, la ruta ha contado con la participación de personalidades del sector automotriz, entre ellas Martín Vaca, protagonista del programa Mexicánicos, lo que ha contribuido a ampliar la difusión de esta actividad y de los destinos que visita.

La Asociación de Autos Clásicos de Saltillo informó que el costo de recuperación del kit para participantes será de 350 pesos y que el último día para inscribirse será el 6 de noviembre.