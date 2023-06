Recorte de horarios escolares obligan a padres saltillenses a pedir permiso o faltar al trabajo

“ Normalmente es mi esposa es la que viene por los niños porque ella sale de su trabajo a comer y trae el carro. Yo trabajo en una empresa y ahorita ando en el tercer turno entonces me desmañané y creo que así estaremos hasta que los niños terminen la escuela ”, dijo el padre afectado.

“ Regularmente ya tengo un horario establecido y me acomodo muy bien con el horario de mi hija porque ella sale a la 1:30 y puedo salir a comer a esa hora pero esta vez sí tuve que pedir permiso para salir antes de las 11:00 y eso que yo entro a las 10:00. No tuve mucho problema por hoy pero los próximos días tendré que pedirle el favor a alguien ”, expuso la madre de familia.

“He oído de algunas escuelas que tienen brotes de garrapatas y de piojos por el calor. Ahí es donde la autoridad debería ponerse ‘trucha’ y hacer campañas de prevención. Por mientras esto del horario está bien pero si afecta a nosotros como padres porque tenemos que encontrar los horarios para ir a dejar y a recoger a nuestros hijos”, manifestó el padre de familia. Jaqueline García, madre de familia de la misma escuela se dijo molesta debido a que es madre soltera y su trabajo se encuentra en un parque industrial de Ramos Arizpe.

“Es casi hora y media para llegar desde mi trabajo hasta acá, la Sedu no piensa en nosotros como papás, no se imaginan que trabajamos para mantener a nuestros hijos. Hoy yo me eché la falta al trabajo porque esto de la salida temprano lo dijeron ayer y ni cómo coordinarme, claro que está falta trae afectación a mi salario y con lo caro que está todo ahora”, expuso la madre de familia.

La medida implementada por la Secretaría de Educación es una estrategia para evitar que los alumnos sufran golpes de calor, desfallecimientos u otros padecimientos derivados de la temperatura que continúa por arriba de los 35 grados.