Saltillo: Señalan a línea de autobuses por caso de discriminación hacia adulta mayor; empresa pide que viajen acompañados

La empresa Futura, operada por Estrella Blanca, fue señalada por la familia de una adulta mayor luego de que, según su versión, personal de la línea inicialmente le impidiera abordar una unidad con destino a Chihuahua al considerar que podía sufrir un accidente durante el trayecto. De acuerdo con una relatoría compartida con VANGUARDIA, el pasado lunes 14 de septiembre Concepción Elizondo compró en línea un boleto para viajar de Saltillo a Chihuahua. Sin embargo, al intentar abordar el autobús, la familia afirmó que el personal le indicó que no podía subir debido a su edad. “Nos dijeron que se podía morir, que no se podía subir y que tampoco iban a devolvernos el dinero”, expuso la familia.

Señalaron que no se les solicitó un comprobante médico ni se realizó una valoración de su estado de salud, sino que, según su versión, el personal tomó la decisión a partir de su apariencia física. También comentaron que durante la compra en línea no se les informó que las personas adultas mayores podían requerir viajar acompañadas. La familia aseguró que Concepción no utiliza andador, bastón ni otra herramienta para facilitar su movilidad. Ante la urgencia del viaje, finalmente la mujer logró abordar la unidad después de que, según sus familiares, se pagaran otros 200 pesos al chofer. “SE LES ADVIERTE VIAJAR ACOMPAÑADOS” Ever Sánchez, encargado de Estrella Blanca, empresa que opera los autobuses Futura, aseguró que a Concepción no se le negó el servicio, sino que se le recomendó viajar acompañada. No obstante, reconoció que no existe un criterio establecido por edad o apariencia para determinar que una persona debe viajar acompañada y señaló que esta recomendación se realiza en ventanilla, no durante la compra en línea.

“No hay una edad límite, o sea, todos pueden viajar a cualquier edad siempre y cuando que se sepan valer, o sea, que sepan valerse por su propio pie”, expuso. Explicó que en enero se registró el caso de una persona que sufrió un accidente al interior de uno de los autobuses y requirió atención médica en Saltillo. Señaló que, desde entonces, ese ha sido el único caso de este tipo registrado por la empresa. Sostuvo que las recomendaciones para que algunas personas adultas mayores viajen acompañadas buscan prevenir accidentes durante el trayecto. “En el caso de las personas adultas mayores, por seguridad deben de bajar acompañadas. Ha pasado que se sube gente que necesita ayuda, que la mandan y dicen: ‘No, pero allá la van a bajar’, y hay veces que los familiares no están a tiempo”, dijo. Añadió que también se han presentado casos de pasajeros que se equivocan de destino o descienden antes de llegar al punto indicado, además de personas adultas mayores que han sufrido caídas durante el viaje. “CAMINABA TAMBALÉANDOSE” Respecto al caso de Concepción, Sánchez afirmó que, a diferencia de lo señalado por la familia, la mujer “caminaba tambaleándose” y, desde su valoración personal, consideró que no debía realizar sola el trayecto hasta Chihuahua. “Les dije: ‘Yo te sugiero que vaya con alguien porque el operador no va a estar al pendiente de ella. Ya es muy mayor tu familiar’. No se le negó el servicio porque se viajó, pero esa persona va a ir al baño no sé cuántas veces y está hasta al mero enfrente y todo lo que tiene que caminar para atrás, con el camión moviéndose”, argumentó.

Añadió que, según su apreciación, el riesgo aumentaba por los desplazamientos que una persona con dificultades para caminar tendría que realizar dentro del autobús. “Si así caminaba en tierra firme, caminaba tambaleándose”, sostuvo. APLICA EL SEGURO VIAJERO Sánchez explicó que los pasajeros cuentan con un seguro viajero incluido al adquirir su boleto y que, en caso de accidente, la empresa se coordina con la aseguradora para determinar el lugar donde será atendida la persona. “Abarca la hospitalización desde que inicia hasta que termina. Por parte de la empresa, por parte de la aseguradora que es la que le brinda la atención”, explicó. Al ser cuestionado sobre la recomendación de que las personas adultas mayores eviten viajar solas, aun cuando cuentan con un seguro, respondió que las consecuencias de una lesión pueden ser distintas dependiendo de la edad. “Una lesión de una persona mayor no es la misma de una lesión de una persona de 30 a 40 años. No va a ser la misma, no va a tener la misma recuperación”, indicó. Añadió que, si una persona determina que no puede viajar sola, puede cancelar su boleto y solicitar un reembolso, siempre y cuando el autobús todavía no haya iniciado su ruta. RECOMIENDAN ACOMPAÑAR A PERSONAS ADULTAS MAYORES Sánchez invitó a quienes viajen con personas adultas mayores a acudir a la Central de Autobuses con anticipación para verificar que el pasajero pueda abordar y realizar el trayecto acompañado. También señaló que puede analizarse la posibilidad de aplicar un descuento a la persona que decida acompañar a un familiar durante el viaje. “Yo le sugiero a las personas que si van a viajar con personas adultas vayan con ellas. Todo se puede en la vida, se les puede hacer un descuento para que viaje la persona con ella”, señaló. Insistió en que no existe una edad límite para viajar, pero reiteró la recomendación de que las personas adultas mayores que requieran apoyo no realicen solas el trayecto.