Recuperan Plaza Texcoco para el uso de vecinos en Analco, en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Recuperan Plaza Texcoco para el uso de vecinos en Analco, en Ramos Arizpe
    La Plaza Texcoco, en la colonia Analco, se encuentra en la etapa final de trabajos de rehabilitación. CORTESÍA

El espacio contará con mejoras en juegos, mobiliario y áreas comunes para actividades deportivas y convivencia familiar

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Plaza Texcoco, ubicada sobre el circuito Texcoco, en la colonia Analco, en Ramos Arizpe, se encuentra en la etapa final de trabajos de rehabilitación para volver a recibir a niñas, niños, jóvenes y familias del sector.

Las labores incluyen pintura, mantenimiento de bancas y estructuras, así como atención de los juegos infantiles y otras áreas de uso común.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo es recuperar las condiciones del espacio para que pueda ser utilizado nuevamente por los habitantes de la zona.

$!Los trabajos incluyen pintura y mantenimiento de bancas y estructuras del espacio público.
Los trabajos incluyen pintura y mantenimiento de bancas y estructuras del espacio público. CORTESÍA

“Continuamos trabajando en esta plaza ya que son espacios para que los niños jueguen, los jóvenes hagan deporte y los vecinos vuelvan a encontrarse”, señaló.

ESPACIO PARA DEPORTE Y CONVIVENCIA

La plaza cuenta con una cancha deportiva, aparatos para ejercitarse, andadores, luminarias y áreas arboladas, infraestructura que será conservada como parte de los trabajos de mantenimiento.

$!Las labores también contemplan la atención de áreas comunes y andadores.
Las labores también contemplan la atención de áreas comunes y andadores. CORTESÍA

Gutiérrez Merino señaló que la recuperación de plazas en las colonias forma parte de una estrategia para mejorar los espacios públicos y acercar áreas de convivencia a los habitantes.

El propósito, indicó, es que estos sitios sean funcionales y puedan ser utilizados por las familias para actividades recreativas, deportivas y de convivencia.

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