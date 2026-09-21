Confirma alcalde de Ramos Arizpe llegada de tienda HEB y proyectos de infraestructura

En entrevista, el Edil detalló que las obras arrancarán este mismo año con el desalojo de espacios de una plaza comercial existente.

El alcalde de Ramos Arizpe , Tomás Gutiérrez Merino, confirmó este lunes el inicio de los trabajos para la instalación de una tienda departamental HEB en el municipio a partir del próximo mes, proyecto que implicará una importante reestructuración en la zona comercial local de la Plaza Aeropuerto y un impulso al empleo.

“Sí van a empezar este mismo año. Ya se tiene este mismo año. Todavía no me dan el proyecto de cuánto tiempo va a tardar, pero sí empezamos este año a partir del próximo mes. Yo creo que ya se empieza sobre todo con el desalojo de algunos lugares y una tienda grande como las que hay en Saltillo”, explicó.

El Munícipe señaló que la construcción requerirá adaptar la infraestructura actual para integrar los comercios locales al proyecto.

“Por eso es que se va a desaparecer la mitad de la plaza comercial. Algunos de los locales van a desaparecer y algunas de las cadenas muy grandes también van a desaparecer... y se van a integrar dentro de los locales que van a estar adentro internos dentro de la tienda o van a cambiarlos hacia otra plaza”, indicó Gutiérrez Merino.

El proyecto, impulsado por los propietarios del predio, contempla áreas de estacionamiento y carga adaptadas a las necesidades operativas de la tienda.

“Sería una inversión importante de mucho dinero y de mucha ayuda para los ramosarizpenses porque son más opciones, más formas de poder comprar, más empleo”, destacó el Presidente Municipal.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre presuntas denuncias de acoso relacionadas con la empresa Jositec, el alcalde puntualizó que hasta el momento no cuenta con información oficial al respecto.

“No me han pasado a mí en lo particular, no sé si ya se haya dado legalmente ese tipo de acoso donde ya se haya establecido alguna denuncia o algo, pero en lo particular no se nos ha dicho nada de eso”, aclaró.

En cuanto a los planes de Protección Civil, Gutiérrez Merino informó sobre los avances para concretar una segunda estación de bomberos en el Parque Industrial 360, iniciativa orientada a reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en la zona industrial y carreteras colindantes.

“Ya tenemos la plática con los dueños del Parque Industrial 360. Ahorita, les soy sincero, no tenemos la capacidad de poder ejecutarla, pero ya tenemos la plática con ellos y ellos encantados de darnos el espacio para poder poner ahí una subestación”, refirió.