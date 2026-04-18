Recuperan restos de tres mineros en Pasta de Conchos

Entre el viernes 17 y el sábado 18 de abril fueron recuperados los restos de tres mineros en la mina de Pasta de Conchos, con lo que suman 28 los trabajadores localizados hasta ahora, de los cuales 25 han sido identificados y entregados a sus familias. La información fue dada a conocer por Elvira Martínez, viuda de Bladimir Muñoz, quien señaló que el primer hallazgo ocurrió la tarde del viernes, mientras que el sábado se recuperaron restos que podrían corresponder a dos mineros más. Con ello, aún restan 35 trabajadores por localizar. Añadió que las últimas recuperaciones se habían registrado en enero, por lo que transcurrieron varios meses sin hallazgos.

De acuerdo con el protocolo, los restos son trasladados a la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de la República realiza estudios genéticos y periciales para su identificación, proceso que puede tomar al menos 30 días. Las labores de búsqueda continúan en distintas zonas de la mina, principalmente en el área donde se realizaron los recientes hallazgos conocida como descabece, ubicada en la lumbrera uno, así como en rampas y en la lumbrera dos. En algunos puntos se han encontrado indicios no biológicos, pero no restos humanos.

Elvira Martínez explicó que las condiciones al interior de la mina y factores externos han dificultado los trabajos, por ejemplo, el sábado, previo a los hallazgos, las fuertes ráfagas de viento obligaron a suspender actividades la mañana del sábado por motivos de seguridad, ya que representan un riesgo para el funcionamiento de los equipos de ventilación.

“Cada que hay una recuperación nos vuelve la vida. Es cierto que a veces nos gana la desesperación, pero las condiciones en el interior no son fáciles”, expresó. Los trabajos de recuperación se mantienen de forma continua, con la expectativa de avanzar en las zonas donde se presume podría haber mayor concentración de mineros, mientras las familias permanecen a la espera de nuevos resultados.

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