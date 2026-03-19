Pasta de Conchos no terminaría rescate de mineros antes del 2030, prevén familias

Familiares de los mineros de Pasta de Conchos dieron a conocer que, hasta el momento, las autoridades no les han proporcionado una fecha estimada para concluir las labores de rescate de los cuerpos; sin embargo, no prevén que el proyecto finalice antes de 2030. Luego de que en medios nacionales se informara que el Plan Integral de Reparación y Justicia en Pasta de Conchos tendría como fecha estimada de conclusión el año 2028, las familias señalaron que dicha información no les ha sido comunicada oficialmente.

De acuerdo con los familiares, aunque el proyecto de rescate ha avanzado en los últimos meses —con la recuperación e identificación de al menos 25 mineros—, conforme avanzan las tareas, el personal enfrenta nuevos retos, por lo que las autoridades han optado por no establecer una fecha de conclusión. Según el seguimiento que realizan las familias en la mina, actualmente se trabaja en tres frentes. En uno de ellos, recientemente se registró la descompostura de una de las poleas utilizadas para extraer el material, lo que provocó la suspensión de labores durante al menos cuatro días.

Indicaron que este tipo de contratiempos se ha presentado a lo largo del proyecto, por lo que, aunque mantienen la esperanza de que las labores concluyan pronto, no se vislumbra una finalización antes de 2030.

En ese sentido, informaron que desde enero no se han localizado nuevos indicios biológicos; sin embargo, sí se han encontrado otros elementos no biológicos, como botellas de plástico, empaques de frituras y distintos desechos. “Siempre que se ha dado una estimación no se cumple; constantemente surgen nuevos retrasos y por eso se ha optado por no fijar una fecha probable. Las familias seguimos en espera y con expectativa; solo pedimos que no se detengan, pero sabemos que debemos ser pacientes”, señaló Elvira Martínez, viuda del minero Vladimir Muñoz.

Publicidad